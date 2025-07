Ibovespa recua puxado por Vale e Petrobras; tarifas dos EUA seguem no radar

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu a semana em clima de cautela, marcando sua sexta queda consecutiva nesta segunda-feira, com as blue chips Vale e Petrobras entre as principais pressões e diante de novas ameaças tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump.

Dados da atividade econômica doméstica piores do que o esperado também pesaram sobre o índice, com o IBC-Br, visto como um sinalizador do PIB, interrompendo quatro meses seguidos de expansão e registrando em maio sua primeira contração no ano, versus expectativa de estabilidade em pesquisa da Reuters.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,65%, a 135.304,66 pontos, de acordo com dados preliminares, alcançando 134.839,69 pontos na mínima e 136.186,67 pontos na máxima do dia. O volume financeiro no pregão somava R$16,89 bilhões antes dos ajustes finais.