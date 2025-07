Haddad não deu recomendações para sacar até R$ 7.000 em indenização

Do UOL, no Rio

É falso um vídeo em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, supostamente orienta sobre uma indenização de R$ 1.000 a R$ 7.000 da Caixa Econômica Federal.

Ao UOL Confere, a Caixa disse que essa indenização não existe, e o Ministério da Fazenda afirma que o conteúdo é falso.

O que diz o post

No vídeo manipulado, uma voz parecida com a do ministro fala sobre uma indenização paga pela Caixa Econômica Federal e diz que todos os brasileiros têm direito. Os valores a serem sacados variam de R$ 1.000 a R$ 7.000. A legenda do post afirma que o banco deve dinheiro aos cidadãos por cobrança de taxas ilegais e juros abusivos. A publicação incentiva o usuário a fazer uma consulta pelo seu CPF e leva a um link suspeito.

Por que é falso

Vídeo é manipulado. Ao UOL Confere, o Ministério da Fazenda disse que se trata de um conteúdo "claramente falso" e manipulado com Inteligência Artificial. "A mesma prática criminosa usada em outras montagens com esse tipo de edição", afirma a pasta.

84% de chance de ser deepfake. O UOL Confere submeteu o vídeo a uma análise pela ferramenta Hive Moderation, que indica a probabilidade de um conteúdo ser deepfake ou ter sido gerado por Inteligência Artificial. Segundo o Hive Moderation, a probabilidade do vídeo ser deepfake é de 84,9%.

Ferramenta indica probabilidade de conteúdo ser deepfake Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Sem referência sobre suposta declaração do ministro. Em uma busca no Google, não foi possível encontrar nenhum registro de notícias de que o ministro Fernando Haddad tenha orientado sobre como acessar a suposta indenização da Caixa (aqui). Na verdade, a busca mostra outras verificações de vídeos manipulados do ministro, que também levam a golpes.

Indenização não existe. Ao UOL Confere, a Caixa Econômica Federal disse que não reconhece o conteúdo. "A Caixa não realiza por meio de terceiros a distribuição de links compartilhados em mídias sociais ou aplicativos de mensagens. Recomendamos que a população não acesse, compartilhe ou forneça dados pessoais em links suspeitos", afirma o banco.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news