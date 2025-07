Fuga cinematográfica na França: preso escapa de presídio escondido em saco de roupa suja

Uma fuga cinematográfica. O objetivo? Escapar da prisão de Lyon-Corbas, no sudeste da França. Um plano executado com sucesso dentro de uma sacola de roupas sujas. Mas o sonho da liberdade - não merecida - do detento de 20 anos durou pouco. Nesta segunda-feira (14), menos de 72 horas depois da fuga, a polícia capturou o prisioneiro na região metropolitana de Lyon.

O fugitivo, Elyazid A., nasceu em Mayotte, conforme consta na notificação da Interpol, que chegou a ser acionada. Conhecido como 'Joker' ou 'Equalizer', ele cumpria pena por homicídio, porte de armas e ligação ao crime organizado.

"Ele conseguiu escapar na sexta-feira (11) usando um método que nunca vimos antes nesta administração", revelou o diretor da administração penitenciária, Sébastien Cauwel. "Havia três detentos na cela. Um de seus companheiros deveria ser libertado naquele mesmo dia. Aí, ele aproveitou para se esconder em um grande saco de roupa suja", detalhou Cauwel.

A administração do presídio só deu falta do detento no dia seguinte à fuga. Um alerta vermelho foi emitido pela Interpol para o preso ser recapturado.

O homem que carregava o saco que transportou o fugitivo de 1m72 também está sendo procurado, suspeito de cumplicidade na plano.

"Houve claramente situações graves e inaceitáveis", disse Cauwel. O diretor da penitenciária revelou que uma investigação interna foi aberta na Inspetoria Geral da Justiça a pedido do Ministro da Justiça, para "esclarecer completamente as circunstâncias desta fuga". De acordo com o diretor, a administração penitenciária tomará todas as medidas disciplinares necessárias.

Fugitivo não foi muito longe

Apesar do plano quase perfeito, o fugitivo foi capturado pela polícia na manhã desta segunda-feira quando saía de um porão em Lyon. Ao ser abordado por policiais, o presidiário não reagiu e ninguém ficou ferido na operação.

O detento recapturado foi conduzido de volta à prisão.

A fuga acontece em um momento de debate na França sobre a superlotação carcerária. Inaugurada em 2009, a penitenciária de Lyon-Corbas tem lotação para 660 presos, incluindo 60 mulheres. "Atualmente, a taxa de ocupação gira em torno de 170%, o que torna as condições de trabalho para nossos agentes mais complicadas", afirmou o diretor.

(Com AFP)