França anuncia aumento de € 6,5 bilhões em investimentos em defesa em meio à crise orçamentária

A imprensa francesa desta segunda-feira (14), festa nacional da França, analisa o anúncio do governo feito no domingo (13) de que vai aumentar os investimentos em defesa em € 6,5 bilhões suplementares até 2027, em um contexto de severas restrições orçamentárias.

Para o jornal Le Monde, o tradicional discurso do presidente às Forças Armadas, realizado, como todos os anos no Ministério da Defesa em Paris, na véspera do desfile do Dia da Bastilha, foi marcado por um tom grave. Em suas declarações, Emmanuel Macron se referiu à deterioração do contexto geopolítico.

"Nunca, desde 1945, a liberdade foi tão ameaçada", disse o chefe de Estado duas vezes perante uma plateia de oficiais de alta patente e funcionários públicos do ministério. Macron também afirmou que a Europa se encontra à beira de um "vasto conjunto de crises" e que "nós, europeus, devemos agora garantir nossa própria segurança", alertando: "para ser livre neste mundo, é preciso ser temido, e para ser temido, é preciso ser poderoso".

De acordo com Macron, "essa nova era impõe um novo orçamento para as Forças Armadas, um esforço novo e histórico", definiu. O objetivo, explicou o presidente, "era dobrar o orçamento para a Defesa até 2030, mas vamos fazê-lo até 2027", prometeu. Macron lembrou que, em 2016, o orçamento militar da França era de 30 bilhões de euros, devendo chegar a 64 bilhões de euros em 2027. "Nós teremos um aumento de 3,5 bilhões de euros em 2026 e de 3 bilhões em 2027", detalhou, para chegar a soma total apresentada, até o fim de seu segundo mandato.

O chefe de Estado defendeu o ponto central de sua intervenção: reforçar, mais uma vez, o orçamento destinado à defesa, apesar das fortíssimas restrições que pesam sobre as finanças públicas.

"Precisamos cobrir as nossas zonas de fragilidade, atualizar nossos estoques de munição, reforçar o armamento, a quantidade de drones, cuidar das bases aéreas, embarcações, com equipamentos necessários para as ações do cotidiano", disse o chefe de Estado francês, citando, ainda, a meta de aumentar a capacitação da França para atuar no espaço. "Reforçar o treinamento de nossos soldados, marinheiros, aviadores, além de melhorar o contingente de reservistas", completou.

O jornal Libération salienta que o presidente francês não especificou como essa despesa adicional seria financiada. A tarefa foi deixada para o primeiro-ministro François Bayrou que vai anunciar na terça-feira as opções de financiamento para o próximo orçamento, em um discurso bastante esperado na Assembleia Nacional. O chefe de governo vai anunciar um plano para reduzir o déficit do país - que deve atingir 5,4% do PIB em 2025 - que prevê um corte de € 40 bilhões no orçamento de 2026. A ambição é atingir um déficit de 3% do PIB em 2029.

Para o Le Figaro, após o discurso do presidente, o tradicional desfile militar que marca as festividades do 14 de julho ganha um outro significado. Este ano, ele será uma oportunidade para o Exército francês mostrar suas capacidades de partir para o combate. De acordo com o Palácio do Eliseu, citado na reportagem, em 2015, 3.500 militares desfilaram. Em 2025 serão 5.618, além de 65 aeronaves, 34 helicópteros, 155 veículos e 200 cavalos da Guarda Republicana.