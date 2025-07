Faixa de Gaza: ataques israelenses mataram 43 palestinos no domingo, denuncia Defesa Civil

A Defesa Civil palestina anunciou neste domingo (13) que ataques israelenses mataram 43 palestinos na Faixa de Gaza, onde Donald Trump espera que a situação seja "resolvida" na próxima semana, apesar do impasse nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Ambos os lados - palestinos e israelenses - se acusam mutuamente de travar as negociações iniciadas em 6 de julho em Doha, com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, para pôr fim a 21 meses de guerra iniciada com o ataque do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.

"Sobre Gaza, estamos discutindo e esperamos que isso seja resolvido na próxima semana", disse Trump na noite de domingo (13), reiterando declarações otimistas feitas em 4 de julho.

No dia anterior, sete agências da ONU alertaram sobre o "nível crítico" da escassez de combustível em Gaza, o que representaria um "novo fardo insuportável" para "uma população à beira da fome".

"Apenas 150 mil litros de combustível puderam entrar nos últimos dias", declarou neste domingo à AFP o diretor da rede de ONGs palestinas em Gaza, Amjad Shawa, que afirma serem necessários "275 mil litros por dia para atender às necessidades essenciais".

No domingo, um barco com militantes pró-palestinos e ajuda humanitária partiu da Sicília rumo a Gaza, pouco mais de um mês após a interceptação de uma embarcação anterior por Israel.

Bombardeios de domingo

No território sitiado, 43 palestinos foram mortos neste domingo por bombardeios israelenses, segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Entre eles, 11 palestinos ? incluindo mulheres e crianças ? morreram em ataques a um mercado na cidade de Gaza, no norte do território, e outros três no campo de deslocados de Al-Mawassi, no sul, conforme ele relatou.

Em Nousseirat, no centro de Gaza, 20 pessoas morreram, incluindo dez ? entre elas crianças ? próximas a um ponto de distribuição de água potável, acrescentou Bassal.

O exército israelense afirmou ter alvejado um membro da Jihad Islâmica, grupo armado aliado ao Hamas, mas reconheceu que "a munição caiu a dezenas de metros do alvo" devido a um "erro técnico".

"O incidente está sendo investigado", acrescentou o exército, que afirmou ainda que sua aviação "atingiu mais de 150 alvos terroristas em Gaza" em 24 horas.

"Já chega"

No hospital al-Aqsa de Deir al-Balah, palestinos choravam a morte de entes queridos mortos em Nousseirat, ao lado dos corpos envoltos em mortalhas plásticas, segundo imagens da AFP.

"Nossa mensagem ao mundo: parem a guerra. Já chega (...) Eles estão matando civis, não nos resta mais nada", declarou Mahmoud al-Chami, morador de Nousseirat.

Dadas as restrições impostas à imprensa por Israel e as dificuldades de acesso ao local, a AFP não pode verificar de forma independente os dados e alegações das diferentes partes.

O ataque de 7 de outubro de 2023 deixou 1.219 mortos do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Das 251 pessoas sequestradas, 49 ainda permanecem reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo exército israelense.

Pelo menos 58.026 palestinos, em sua maioria civis, foram mortos na campanha de represálias israelenses em Gaza, de acordo com dados do ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

"Deslocamento forçado"

Uma fonte palestina afirmou no sábado (12) que as negociações para uma trégua enfrentam "obstáculos" e que o Hamas rejeita "totalmente" um plano israelense que prevê a permanência de suas forças "em mais de 40% da área de Gaza".

Segundo essa fonte, o objetivo de Israel seria "amontoar centenas de milhares de deslocados" no sul de Gaza, "em preparação para um deslocamento forçado da população para o Egito ou outros países".

Uma segunda fonte palestina, no entanto, relatou "avanços" nas questões relacionadas à entrada de ajuda humanitária e à troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

"Israel demonstrou disposição de ser flexível nas negociações", respondeu um responsável israelense, acusando o Hamas de tentar "sabotar as negociações".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou nos últimos dias os objetivos de Israel: libertar os reféns, desarmar o Hamas e expulsá-lo de Gaza, onde o grupo islamista assumiu o poder em 2007.

No domingo, parentes de reféns voltaram a protestar perto do gabinete de Netanyahu em Jerusalém, pedindo o retorno dos cativos e projetaram retratos gigantes deles em prédios próximos.

"A grande maioria das pessoas (...) quer trazer todos os reféns de volta e acabar com a guerra", declarou à AFP Yotam Cohen, cujo irmão Nimrod está entre os sequestrados.