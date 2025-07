Exportadores da Alemanha perdem participação no mercado com queda da competitividade, diz BC

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - Os exportadores alemães perderam terreno significativo nos mercados globais desde 2021 devido, principalmente, a uma deterioração generalizada da competitividade do país, informou o banco central da Alemanha nesta segunda-feira.

De acordo com o relatório mensal do Bundesbank, mais de três quartos das perdas de participação no mercado de exportação da Alemanha entre 2021 e 2023 resultaram da piora das condições do lado da oferta, que deixaram os exportadores nacionais menos competitivos internacionalmente.

O relatório constatou que o declínio foi generalizado em todos os setores e comparativamente grave em relação aos padrões internacionais, sinalizando desafios estruturais profundamente enraizados para a maior economia da Europa.

De acordo com o relatório, áreas como engenharia mecânica, equipamentos elétricos e setores com uso intensivo de energia, como o de produtos químicos, foram os mais afetados.

O estudo também apontou o impacto do aumento dos preços da energia e as persistentes interrupções na cadeia de oferta, que pesaram muito sobre os exportadores alemães durante o período de 2021 a 2023 coberto pelo relatório.

O relatório apontou a necessidade de reformas urgentes para melhorar o clima de negócios da Alemanha, incluindo medidas para aumentar os incentivos ao trabalho, reduzir as barreiras para imigrantes qualificados, diminuir a burocracia e aumentar os incentivos fiscais para o investimento privado.

O governo alemão divulgou uma série de medidas destinadas a estimular o investimento e a inovação, mas analistas alertam que talvez sejam necessárias reformas mais abrangentes para restaurar a vantagem competitiva do país no cenário mundial.

(Reportagem de Maria Martinez e Klaus Lauer)