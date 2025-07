Exército libanês desmantela 'uma das maiores fábricas' de captagon do país

O Exército libanês anunciou, nesta segunda-feira (14), que descobriu e desmantelou "uma das maiores fábricas de captagon" do país, localizada perto da fronteira com a Síria, principal exportadora dessa anfetamina ilegal antes da queda de Bashar al-Assad.

Em um comunicado, as forças armadas libanesas afirmaram ter apreendido "uma importante fábrica de produção de captagon em Yammouné", na planície oriental do Vale do Beqaa, na fronteira com a Síria.

"Esta é uma das maiores fábricas já desmanteladas", afirmaram.

Os soldados desmantelaram o maquinário e apreenderam uma grande quantidade de comprimidos de captagon, uma droga derivada de um medicamento usado para tratar narcolepsia ou transtorno de déficit de atenção.

O Exército também aterrou um túnel de 300 metros de comprimento usado para entrar e sair da fábrica e para armazenar a carga, acrescentou o comunicado.

O captagon tornou-se o principal produto de exportação da Síria durante a guerra civil que eclodiu em 2011, fornecendo uma fonte significativa de financiamento ilícito para o governo de Bashar al-Assad.

Quando as novas autoridades sírias assumiram o poder em dezembro, descobriram grandes estoques de captagon em armazéns e antigas instalações militares e acusaram o movimento libanês Hezbollah, aliado do ex-presidente, de traficar a droga através da fronteira.

O Líbano também enfrenta pressão para combater o tráfico dessa droga de países conservadores do Golfo Pérsico, seu principal mercado consumidor.

