Ex-premiê de Israel compara plano de cidade em Gaza a campo de concentração

O ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, classificou a proposta de Benjamin Netanyahu de construção de uma "cidade humanitária" em Gaza como um "campo de concentração e uma forma de limpeza étnica". A declaração foi em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

O que aconteceu

Olmert criticou o projeto como uma escalada na guerra em Gaza. Ele afirmou que a justificativa de "proteger palestinos" não é confiável.

A proposta foi apresentada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. As autoridades israelenses controlariam a entrada no local para evitar vínculos com o Hamas, e os deslocados não poderiam sair sem ir para outro país.

Olmert acusou o governo israelense de crimes de guerra. Ele afirmou que parou de apoiar o combate ao Hamas ao perceber que Israel abandonou as negociações para encerrar os conflitos.

Proposta foi amplamente criticada na ONU

A ONU e políticos criticaram o projeto. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) descreveu a ideia como um "campo de concentração", e o ministro britânico Hamish Falconer expressou choque com o plano.

