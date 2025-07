Espanyol é vendido a fundo de investimento

O Grupo Rastar, acionista majoritário do Espanyol, sob o comando do presidente Chen Yansheng, anunciou nesta segunda-feira (14) que concordou em se juntar ao fundo de investimento Velocity Sport Limited (VSL), que agora se torna o novo proprietário do clube catalão.

O Rastar chegou a "um acordo com o grupo Velocity Sport Limited (VSL), com uma matriz inglesa, mas também com acionistas norte-americanos, para se tornar acionista desta holding", afirmou o Espanyol em um comunicado.

Com esta "aliança estratégica", o clube 'perico' estará "no mesmo nível" do Burnley FC, o único time deste grupo que até o momento é de propriedade do empresário Alan Pace.

O clube catalão garantiu que tanto o Espanyol quanto o Burnley "atuarão de forma autônoma", embora recebam recursos da mesma fonte financeira e acrescentou que este acordo permitirá ao time de Barcelona "fortalecer tanto sua estrutura econômica como a esportiva".

Por sua vez, o Rastar não se desvinculará do Espanyol, mas suas ações passarão a fazer parte do novo grupo de investimentos que terá participação em ambos os clubes.

rsc/du/dam/aam/cb

© Agence France-Presse