Espanha reforça apoio ao acordo com Mercosul e propõe fundo europeu diante de tarifas dos EUA

O ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo, reiterou o apoio de Madri ao acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, destacando que "a Espanha sempre foi uma firme defensora do acordo com o Mercosul". Para ele, o pacto é especialmente relevante para setores estratégicos da economia espanhola. "É fundamental para as exportações das nossas empresas, especialmente de alguns setores agroalimentares", afirmou, após reunião de ministros da Economia do bloco europeu nesta segunda-feira, 14.

Cuerpo avaliou ainda que, apesar das dificuldades atuais no cenário internacional, o tratado representa uma chance importante para a Europa. "Em um contexto complexo, é uma oportunidade que a UE não deve deixar passar", disse o ministro em declarações compartilhadas no X.

O espanhol também abordou as tarifas de 30% impostas pelos Estados Unidos a produtos da UE, anunciadas no sábado pelo presidente Donald Trump, classificando o tema como central no debate comercial do bloco. Segundo ele, "a Espanha colocou sobre a mesa duas prioridades-chave": a primeira é "avançar na eliminação de barreiras ao nosso mercado interno, aproveitando sua escala", e a segunda, "explorar um fundo europeu para apoiar empresas e trabalhadores caso não haja acordo com os EUA em agosto", prazo final para negociações comerciais, segundo a carta do republicano.