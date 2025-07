8 de Janeiro, aborto, LGBTs: como pensa o 'papa' da Igreja Brasileira

O colarinho branco com uma camisa de botões do entrevistado pode indicar que ele é uma autoridade religiosa da Igreja Romana, a mais popular do mundo entre os cristãos. No entanto, dom José Carlos Ferreira Lucas, de 49 anos, é o "papa" da Icab (Igreja Católica Apostólica Brasileira), fundada pelo carioca dom Carlos Duarte da Costa em 1945 após ele ser excomungado.

Dom Lucas - que é bispo coadjutor de Brasília, algo como um vice do diocesano - foi eleito presidente do conselho episcopal em julho de 2023 para um mandato de quatro anos, com possibilidade de reeleição. "Nós somos uma igreja para os excluídos", diz o religioso, ao ser questionado se ele comanda uma instituição progressista.

O papa é casado, tem filhos e uma neta de sete anos. Segundo ele, a liberdade para casar e ter filhos dá mais "propriedade" para os religiosos da Icab discutirem sobre o papel da família do que os católicos romanos. "Vivemos o dia a dia, nós sabemos o que é conviver com a sua esposa, com o seu filho, com os seus netos", afirma.

Dom Lucas e dom Bertol Imagem: Reproduçao/Instagram

Ele convidou dom Luís Fernando Bertol, bispo de Goiânia da Igreja Brasileira, para participar da entrevista. Bertol - que acumula dez mil seguidores no Instagram, mais do que os perfis da igreja e de dom Lucas somados - era acionado pelo presidente episcopal durante a conversa para dar respostas mais elaboradas.

O bispo de Goiânia afirma que a Icab é progressista, se levarmos em consideração o que a igreja pregou ainda na década de 40. "Só para você ter uma ideia, o divórcio foi legalizado no Brasil em 1975 [nesse ano uma PEC foi apresentada, mas a mudança só ocorreu em 1977], e nosso fundador já falava em divórcio nos anos 40".

Ao longo dos anos, a Igreja Romana incorporou práticas que já eram adotadas pela Brasileira. As duas principais diferenças que ainda se mantêm entre as igrejas são a permissão para homens casados serem padres e a autorização de casamento de divorciados.

Nossa igreja era pioneira nesse sentido. Nosso fundador ajudou muito os pobres, enfim, era um homem que estava ali ao lado das pessoas mais necessitadas Dom José Carlos Ferreira Lucas, 'papa' da Igreja Católica Apostólica Brasileira

'Não aceitamos matrimônio nem benção para casais LGBTs'

O "progressismo" da Icab não alcança a comunidade LGBTQIA+. A igreja não realiza matrimônios de pessoas do mesmo sexo, nem concede benção a esses casais, ao contrário da Igreja Romana, que permite a benção desde 2023.

"Se houver um casal homossexual ao final de uma missa, por exemplo, nós daremos a benção individual às pessoas, como qualquer um pode receber. Mas, como sacramento, não aceitamos, por enquanto", explica dom Lucas.

Não há freiras na Igreja Brasileira, e a função da mulher na instituição está reservada a uma ajuda aos sacerdotes no altar. As mulheres da Icab também celebram o Dia Nacional da Esposa do Sacerdote, em 28 de janeiro, e criaram uma organização, ainda não oficializada, para reunir as esposas.

No passado, o conselho de bispos chegou a discutir a possibilidade de ordenar mulheres como diaconisas - função abaixo dos padres e bispos -, mas o debate não avançou. "Hoje não se discute mais esse assunto. Pelo menos, não por enquanto", afirma dom Lucas.

Questionado sobre aborto, o religioso disse que é contra o procedimento, mas que a igreja aceita discutir o tema nas três exceções previstas na legislação brasileira: gravidez decorrente de estupro, risco de morte da mãe e anencefalia. "A ICAB busca uma ética cristã mais humana, solidária e não fundamentalista, mas não promove o aborto como método de planejamento familiar, nem como um direito absoluto", afirmou.

Dom Lucas acompanhado do ministro Cristiano Zanin, durante a posse do advogado no STF Imagem: Reprodução/Instagram

'Nunca vi algo como o 8 de Janeiro'

O chefe da Igreja Católica Apostólica Brasileira defende que os líderes religiosos se posicionem sobre eventos políticos importantes. "Nós nunca tínhamos visto aquilo, sabe? As pessoas invadindo Brasília, as sedes dos Poderes, quebrarem tudo. A igreja tem que se posicionar pedindo paz", afirma, se referindo aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Após a vitória de Ainda Estou aqui no Oscar, em março, dom Lucas compartilhou no Instagram uma montagem do filme com a mensagem: "Pra que não se esqueça; pra que nunca mais aconteça; ditadura nunca mais!".

"O que nós queremos é a paz no Brasil e no mundo. Nada de guerra, nada de destruição, nada de fazer o mal ao próximo", afirma o presidente episcopal. "Em defesa dos princípios democráticos, dos direitos humanos, porque a igreja tem esse viés. Se você olhar, Jesus era misericordioso com os mais humildes diante da força do Império Romano", completa dom Bertol.

A Igreja Brasileira tem 38 dioceses no Brasil e atua em 28 países. O segundo país com maior número de fiéis é a Bolívia, seguido por Filipinas. Há 560.781 fiéis da igreja no Brasil, segundo o Censo 2010, o que representa apenas 0,29% da população da época.