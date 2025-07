Jovem é atacado por pitbull, tem orelha dilacerada e está em estado grave

Um entregador de pizza, de 21 anos, está em estado grave após ser atacado por três cães da raça pitbull na noite de anteontem, no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande (MS).

O que aconteceu

Valmir Pereira Lima Júnior "sofreu diversas lesões graves, incluindo o rompimento de uma artéria no braço esquerdo", disse a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em nota ao UOL. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos, completou.

Jovem teve orelha esquerda dilacerada. De acordo com a TV Morena, afiliada da Globo no estado, Valmir também foi mordido nos braços, pernas e nádegas.

Ele passou por cirurgia e está em estado gravíssimo. A informação foi fornecida pela mãe de Valmir, Rosilene Galindo da Silva, à emissora. Ela disse ainda que o filho precisou receber oito litros de sangue.

Tutor prestou depoimento e caso será investigado

Ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda de animais e lesão corporal culposa. O tutor dos cães, o comerciante Vanderlei Alves Santana, de 60 anos, não estava no local no momento do ataque.

Ele foi identificado e conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos. Vanderlei disse à polícia que a vítima é conhecida da família e já prestou serviços para ele anteriormente.

Polícia está investigando. Conforme as autoridades, a apuração está "em fase de inquérito policial para o completo esclarecimento das circunstâncias do evento e a devida responsabilização".