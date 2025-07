'Enem dos Professores': inscrições começam nesta segunda-feira (14)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a abertura das inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) nesta segunda-feira, 14. O exame tem como objetivo ajudar Estados e municípios a selecionar profissionais para escolas públicas de todo o País e ficou conhecido como "Enem dos Professores".

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 de 25 de julho. A prova será aplicada em 26 de outubro em todo o País.

A prova será composta por questões, divididas entre a Formação Geral e a Formação Específica da área de avaliação, ambas combinando itens discursivos e de múltipla escolha. Por isso, no ato da inscrição o participante deve indicar a área específica na qual deseja ser avaliado.

O que é PND?

Uma espécie de concurso anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os professores serão avaliados a partir do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). E, a partir da seleção, o governo vai construir uma espécie de banco de profissionais que poderá ser utilizado por Estados e municípios para contratação de professores.

Apelidado de "Enem dos Professores", em referência ao Exame Nacional do Ensino Médio, a seleção fará parte de um pacote de ações do MEC para valorizar os professores da educação básica. Entre as medidas está também um "Pé-de-Meia" para as licenciaturas - bolsas para apoiar estudantes que ingressarem na universidade para seguir a carreira docente.

É importante dizer que a PND não substitui o processo seletivo das redes. Elas poderão continuar planejando e executando seus processos seletivos, mas a PND pode servir como um instrumento avaliativo adicional.

Quem pode se inscrever?

Além dos estudantes na fase final de cursos de licenciatura que estão inscritos no Enade 2025, podem realizar a PND todas as pessoas com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão.

Os interessados podem se inscrever no período de 14 a 25 de julho, pelo Sistema PND. Durante esse período, também é possível solicitar atendimento especializado e uso de nome social.

Concluintes inscritos no Enade das licenciaturas participarão automaticamente da prova, sem a necessidade de nova inscrição. Ao contrário, o valor da inscrição é R$ 85 e deve ser pago até 31 de julho. Não precisam pagar essa taxa os candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que tiveram o pedido de isenção aprovado.