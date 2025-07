Edifício Copan: histórias que sempre voltam

Ícone arquitetônico de São Paulo, o edifício Copan guarda muitas histórias que ocasionalmente voltam à tona. Uma delas foi o centenário do arquiteto Carlos Lemos na semana passada, conforme lembrou Raul Juste Lores em sua coluna no UOL.

Prodígio que foi escolhido, aos 25 anos e recém-formado, como braço-direito do gigante Oscar Niemeyer em seu escritório de São Paulo, Lemos foi quem executou e completou o Copan quando seu mestre passou a se dedicar exclusivamente a projetar Brasília.

Hoje, aos 100 anos, Carlos Lemos está ativo e acaba de lançar um livro sobre a capital paulista, "Cidade Sem Vestígios".

"Não há outro paulistano com uma carreira tão longeva em defender nossa memória, com estudo e preocupação. Numa cidade de ativistas com interesses unicamente partidários ou imobiliários, Lemos é preservacionista-raiz", escreveu Juste Lores.

Outra novidade da semana em relação ao edifício foi a notícia de que o Copan voltará a ter seu cinema, de acordo com a coluna "Andanças na Metrópole", de Vicente Vilardaga, na Folha de S.Paulo.

O cinema do Copan está há 40 anos sem funcionar e precisará de uma reforma completa.

Mas seu síndico Affonso Prazeres adiantou que vêm sendo realizadas reuniões com os novos donos (cujos nomes não foram revelados) e que a reinauguração para o público poderá ocorrer dentro de dois anos.

Lei "Cidade Limpa"

Uma Times Square em SP?

Outro colunista do UOL, Marco Antonio Sabino, divagou sobre a possibilidade de alterações na lei "Cidade Limpa" permitir a existência de uma Times Square paulistana, se referindo à localidade cheia de luminosos, telão e neon no coração de Nova York.

"A 'Cidade Limpa' é um patrimônio de São Paulo. Basta viajar pelo Brasil, ou apenas atravessar nosso limite de município, para ver como a cidade fica mais bonita com ela. Sobre isso não há dúvida. Ninguém discute. A questão aqui é: queremos acabar com os benefícios que ela trouxe? A resposta é não! Mas então queremos ter nossa Times Square? Depende", escreveu Sabino.

O colunista destaca que a própria lei em vigor já permite modificações e autorizações especiais e cita alguns exemplos, como o do luminoso do Morumbis, o rebatizado estádio do São Paulo Futebol Clube.

Sabino revela que já há planos da prefeitura para criar uma Times Square paulistana na lendária esquina da São João com a Ipiranga, no centro da cidade, estendendo-se a outras ruas próximas.

"A nossa Times Square seria um local instagramável da cidade. Brega para alguns, cosmopolita para outros. Negócio da China para todos, se forem criadas regras adequadas", disse o colunista.

O rock me ensinou a resistir, a pensar fora da caixa, a não baixar a cabeça. Ele me deu coragem para ser quem eu sou, na cozinha, na música, na vida. Henrique Fogaça, Chef e jurado do programa Masterchef, sobre sua carreira paralela de vocalista da banda de rock hardcore Oitão, na Folha de S.Paulo

Gastronomia

Picadinhos certeiros

Na newsletter de destaques gastronômicos da cidade do UOL Bares e Restaurantes, quatro dicas de ótimas versões do clássico picadinho de carne.

O prato nasceu noturno graças à antiga boemia paulistana.

"É um prato que nasceu da boemia. Era consumido por artistas, políticos e intelectuais nas baladas e madrugadas", conta Janaína Torres, renomada chef do Bar da Dona Onça, no qual o picadinho foi a primeira receita a ganhar fama, ao lado da rabada.

Os picadinhos citados pelo texto são:

do Astor, na Vila Madalena (zona oeste);

do Bar da Dona Onça, no centro;

do Ritz, no Jardim Paulista (zona oeste);

do Tordesilhas, nos Jardins (zona oeste).

Trânsito

Motos com placas falsas

Um número curioso: as câmeras do Smart Sampa, sistema de monitoramento por vídeo da prefeitura de São Paulo, flagram, em média, 185 motos com placas falsas circulando "tranquilamente" pela cidade.

As placas falsas, que oficialmente são vendidas como itens de decoração, são usadas para driblar a fiscalização e escapar da identificação, no caso de motocicletas usadas para roubos nas ruas paulistanas.

O uso desses objetos falsos pode render condenação de quatro a oito anos de prisão, mais multa, segundo prevê o Código Penal.

A maior parte das placas irregulares foram identificadas pelo Smart Sampa nas zonas norte (principalmente na Marginal Tietê) e leste (numa região entre Cangaíba e Vila Cisper).

A placa falsa mais detectada (85% das ocorrências, ou 4.743 casos, em junho) é BRA49CC.

Celebridades

15 minutos de fama

A máxima do artista plástico Andy Warhol de que "todos serão famosos por 15 minutos" teve um caso triste do que acontece depois que esses tais 15 minutos passam.

A cantora Sol, presença razoavelmente frequente em programas de auditório da TV nos anos 1980, foi encontrada morta, aos 69 anos, no sábado (12) em sua casa modesta no Campo Limpo (zona sul).

Ela tinha uma apresentação marcada em Suzano (Grande São Paulo) na noite de sábado.

Ela passava por dificuldades financeiras e foi necessária uma vaquinha entre amigos para providenciar o velório e o sepultamento no cemitério Vila Formosa (zona leste).

Apesar de ter uma formação clássica de cantora, Sol (cujo nome real era Sandra Fátima do Valle Reis) se destacou nos anos 1980 como "cantora sensual", sendo classificada como uma rival de Gretchen, a principal artista desse nicho.

Passado seu melhor momento no Brasil, Sol mudou-se para o Japão, onde teve boa repercussão, segundo consta.

No pós-fama, ela procurou manter-se ativa como cantora, mas foi Sandra Fátima quem penou para se sustentar.

Sol se foi sem nem mesmo ser um item de nostalgia recuperado pelas emissoras de TV em que ela se apresentou há mais de 40 anos. Só voltou a ter destaque com a notícia de sua morte, infelizmente.

Leia mais sobre Sol no UOL e na Folha.