'Dói a alma': marido tenta trazer brasileira em estado vegetativo dos EUA

Um caminhoneiro brasileiro que mora nos EUA há seis anos quer voltar com a família para o Brasil, após a esposa ter ficado em estado vegetativo no país. A mulher teve três paradas cardíacas e precisa de uma UTI aérea que custa até R$ 1 milhão.

O que aconteceu

Ubiratan Rodrigues da Nova, 41, tenta trazer a esposa de volta ao Brasil. Ele mora em Orlando, na Flórida, com Fabíola da Costa, 31, e os três filhos: Arthur, 17, Tiago, 14, e Liz, 5.

Fabíola teve um mal súbito em casa no final de 2024, enquanto o marido estava em viagem para o Texas. Ela desmaiou na frente dos filhos e precisou ser levada às pressas para o hospital. O responsável por socorrê-la foi Arthur, o filho mais velho, que tinha chegado havia poucos meses aos EUA. Mesmo sem saber dirigir bem, conseguiu conduzir a mãe até o atendimento médico.

A mulher teve três paradas cardíacas que causaram falta de oxigenação no cérebro, deixando-a em estado vegetativo. "Foi desesperador. Quando cheguei, o chão desmoronou", disse Ubiratan. Ele conta que, embora ela reaja a vozes e toques, os médicos dizem não haver perspectiva de reabilitação nos EUA.

Até hoje, os médicos não descobriram o que causou o mal súbito. Segundo Ubiratan, foram feitos vários exames para investigar trombose e problemas cardíacos, mas nenhum diagnóstico foi confirmado. "Ela sempre foi saudável, não tinha nenhum problema. Foi algo inesperado, não dava para prever."

Uma das últimas imagens de Fabíola, com o marido e os filhos mais novos, antes de sofrer o mal súbito, no final do ano passado Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Dor na alma

"É uma dor na alma olhar para ela assim todos os dias", diz o caminhoneiro. Ele conta que a vida da família virou de cabeça para baixo desde o mal súbito de Fabíola. Antes do ocorrido, ela cuidava da casa e dos filhos enquanto ele trabalhava como caminhoneiro. "A gente não tinha grandes sonhos, só queria levar uma vida normal, comprar uma casa, educar nossos filhos aqui."

O marido relata que a situação abalou as crianças, principalmente a filha mais nova. "Ela parece ter medo da mãe. Não chega perto sozinha, só quando a gente pega ela no colo e leva até a Fabíola para dar um beijo. E mesmo assim ela logo se afasta."

Ele precisou reduzir o trabalho como caminhoneiro para cuidar da esposa e dos filhos. E passou a depender de doações de amigos, colegas caminhoneiros, da igreja e da comunidade brasileira nos EUA. "Tem de ser pai, mãe, enfermeiro, médico, tudo ao mesmo tempo. Mas Deus tem dado forças."

Desafios e custos altos

Ubiratan conta que, antes de tudo acontecer, a família havia vendido um apartamento no Brasil. "Fazia dois meses que havíamos vendido esse apartamento", lembra. O dinheiro, porém, acabou rapidamente. "Logo no começo a gente usou esse recurso, mas as contas aqui são muito altas. Quando convertemos para dólar, que na época chegou a seis reais, o dinheiro acabou rápido."

Hoje, a família mora de aluguel nos EUA e vive preocupada com as contas mensais. "Todo mês a gente fica preocupado se vai conseguir pagar tudo. Não dá para ir para a rua com três filhos e a esposa nessa situação."

Antes de tudo acontecer, Ubiratan trabalhava como caminhoneiro nos EUA, ganhando em média 1.500 dólares por semana. "Mas é vida de caminhoneiro, 24 horas dentro do caminhão. Ficava uma semana inteira fora e só chegava em casa no sábado de manhã ou à tarde, no domingo à noite já saía de novo", conta. Desde que Fabíola entrou em estado vegetativo, ele precisou parar de trabalhar para cuidar da família.

Apesar das dificuldades, ele diz que, por enquanto, as contas estão em dia. "Mas um dos motivos que faz a gente querer voltar também é essa questão financeira. Não podemos trabalhar e vivemos de doações, mas nem sempre as pessoas podem ajudar. Moralmente isso é muito ruim para mim. Sempre trabalhei, fui o provedor", afirma.

Apesar de terem seguro de saúde, ele diz que a família enfrentou muitas despesas que não foram cobertas. O plano bancou grande parte do tratamento hospitalar, mas não custeou deslocamentos e nem os cuidados em casa. "Precisamos acionar ambulância seis vezes para ir e voltar do hospital, cada trajeto custava cerca de mil dólares."

Após sete meses internada, Fabíola teve alta hospitalar no final de abril e foi levada para casa. "A gente não teve suporte, tivemos de comprar tudo para cuidar dela: materiais para curativo, medicação", relata Ubiratan.

Para tentar custear o voo de volta para o Brasil em uma UTI, o caminhoneiro criou duas vaquinhas online. Uma delas está no GoFundMe, nos EUA, com meta de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão). A outra, no Brasil, foi criada no site Vaquinha, com meta de R$ 800 mil.

Ele diz que, se necessário, terá de usar o dinheiro arrecadado para garantir a moradia da família. "Se a gente precisar, vai ter de usar esse dinheiro para não ser despejado. Como eu não posso trabalhar, não posso esperar ser despejado para tomar uma atitude."

Ajuda do consulado

Ubiratan conta que já buscou apoio do governo brasileiro para trazer Fabíola de volta, mas não obteve sucesso. Ele afirma que entrou em contato com o consulado brasileiro nos EUA e recebeu resposta negativa sobre a possibilidade de custear o voo de UTI, que pode chegar a mais de R$ 1 milhão.

Mesmo assim, ele diz que não pretende desistir. "Confio que Deus vai abrir as portas. Não tem como parar, tenho de continuar lutando por ela e pelas crianças."

Ao UOL, o Itamaraty disse que acompanha o caso e presta assistência consular à brasileira e a seus familiares, "inclusive por meio de assistência psicológica e jurídica". Veja a nota na íntegra.

O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Orlando, acompanha o caso e presta assistência consular à brasileira e a seus familiares, inclusive por meio de assistência psicológica e jurídica.

A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional. Para conhecer as atribuições das repartições consulares do Brasil, recomenda-se consulta à seguinte seção do Portal Consular do Itamaraty: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/assistencia-consular

Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros.