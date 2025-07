Aparelho que transforma TV antiga em smart está com R$ 110 de desconto

Uma solução para quem quer transformar a televisão antiga em smart são os dispositivos de streaming, como o Fire TV Stick HD, da Amazon. O produto está com um cupom de desconto no Prime Day, evento promocional para assinantes do Amazon Prime, e seu preço está reduzido em 29%.

Esse aparelho ajuda a acessar facilmente na TV serviços como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Max, GloboPlay e outros (assinaturas devem ser feitas separadamente). Ainda permite usar a assistente virtual Alexa para buscar conteúdos, iniciar ou pausar a reprodução e executar outros comandos, sem precisar apertar botões. Confira mais informações sobre o dispositivo e opiniões de quem o adquiriu:

O que diz a Amazon sobre o Fire TV Sitck HD?

Controle remoto por voz conectado com a Alexa (aceita comandos de voz e todas as funcionalidades da assistente virtual)

Áudio em Dolby Atmos, para melhor qualidade sonora

Resolução Full HD com 60 fps (quadros por segundo) e compatibilidade HDR, que melhora o contraste na imagem

Conectividade Bluetooth 5.0 e Wi-Fi de banda dupla

Conecta à entrada HDMI da TV

Acesso a canais gratuitos, como Pluto TV

Como funciona?

Se a sua TV é mais antiga ou simples, ela não tem conexão com a internet, então o Fire TV Stick vai fazer esse elo. Com formato parecido com um pendrive, basta plugá-lo na entrada HDMI da televisão, conectá-lo ao Wi-Fi e começar a assistir a filmes e séries. Ele também é útil no caso de TVs que já são smart, mas que têm sistemas lentos ou menus muito difíceis de navegar.

O Fire TV Stick tem uma interface organizada e amigável ao usuário. O modelo cumpre muito bem seu propósito, especialmente se a sua TV não for 4K ou se o seu serviço de streaming não oferecer conteúdos nesta resolução.

O que diz quem comprou

O Fire TV Stick HD tem mais de 11 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,6 (de 5 estrelas). Confira algumas opiniões dos compradores:

Comprei o Fire Stick TV para a minha televisão de 2017, que já estava com vários aplicativos desatualizados ou descontinuados. O dispositivo superou todas as minhas expectativas: é rápido, fácil de usar e a qualidade de som é surpreendentemente boa --muito superior ao que eu esperava.

Pedro Victor Santos

O produto é muito bom e fácil de usar. Tenho duas TVs, uma que não é smart e outra que é smart, mas é antiga, então não consigo acessar alguns streamings. Consigo usar o aparelho sem problemas em ambas as TVs. Rápido e fácil de usar. A instalação também é super simples e intuitiva.

Karoliny

A qualidade da imagem e perfeita, limpa e nítida. Conexão com a internet é superfácil e estável. Recomendo!

Jessica Amaral

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, reclamam que o dispositivo não teria uma memória robusta para baixar muitos aplicativos.

É "top" de verdade e completo. Porém, tem pouca memória para baixar aplicativos.

Jeferson Sandes

Pouco espaço para armazenar os aplicativos.

Cassio

Gosto bastante. É muito prático poder aumentar ou diminuir o som. Só tirei uma estrela porque já precisei formatar para as configurações de fábrica diversas vezes porque depois de um tempo de uso a memória fica cheia demais e nada funciona, mesmo que eu frequentemente limpe o cache dos aplicativos.

Larinha

*Com informações do texto publicado em 17/07/2024.

