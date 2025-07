Detalhe ignorado: a forma de respirar realmente importa nos treinos?

Quando pensamos em exercício físico, geralmente focamos na carga, na postura ou na quantidade de repetições. Mas existe uma parte importante que costuma passar despercebida: a respiração. Respirar corretamente durante o treino não apenas melhora a oxigenação dos músculos e reduz a fadiga, como também contribui para o ritmo, a execução dos movimentos e até o foco mental.

A lógica é simples: ao inspirar, você envia oxigênio aos músculos, que o usam para produzir energia. Em troca, o corpo elimina gás carbônico. Quanto mais eficiente for esse processo, melhor será sua performance —tanto em atividades de força quanto aeróbicas. Por isso, com o tempo e a evolução no treino, é fundamental ajustar a respiração: inspire durante a fase de retorno e expire no momento de esforço (como ao levantar um peso, por exemplo). Isso favorece a estabilidade do tronco e o controle da carga.

Além disso, sempre que possível, respire pelo nariz e expire pela boca —o nariz filtra, aquece e umidifica o ar. Mas, durante exercícios intensos, a respiração pela boca também é válida —e inevitável. O mais importante é manter a entrada de ar fluindo, sem prender a respiração.

Apneia, hiperventilação e seus riscos

Muita gente, principalmente em treinos de força, segura o ar durante as últimas repetições como um impulso extra de esforço. Mas a chamada apneia voluntária pode prejudicar o desempenho e ainda aumentar a pressão arterial e a sobrecarga torácica. Mesmo com cargas leves, prender a respiração reduz a eficiência do movimento e sobrecarrega o corpo de forma desnecessária.

Também vale o alerta para o outro extremo: respirar rápido demais. A hiperventilação pode levar à tontura, à perda de coordenação e até a espasmos musculares, já que o excesso de expiração reduz drasticamente o gás carbônico no sangue, causando desequilíbrio.

O ideal, portanto, é desenvolver consciência respiratória conforme o nível de condicionamento aumenta. Nos momentos de esforço máximo, o corpo pode priorizar a força em detrimento da respiração (é um reflexo natural), mas nos demais momentos, respirar de forma fluida e controlada melhora o desempenho e o bem-estar.

Imagem: Getty Images

Na corrida, respiração certa mantém o ritmo

Em atividades aeróbicas como a corrida, o papel da respiração é ainda mais evidente. Como os músculos precisam de oxigênio para gerar energia, respirar corretamente garante maior resistência ao longo do treino e evita a fadiga precoce. O ideal é utilizar tanto o nariz quanto a boca para inspirar e expirar, especialmente em ritmos mais acelerados.

Existem técnicas que podem ajudar, como respirar em ciclos —duas inspirações seguidas de duas expirações, ou uma inspiração dupla seguida de uma expiração mais longa. O indicado é testar essas estratégias em treinos leves ou caminhadas e encontrar o padrão que funciona melhor para você.

Ah, e aquela dor na lateral da barriga durante a corrida? Nem sempre está relacionada à respiração errada. Muitas vezes ela vem da digestão incompleta de líquidos ou alimentos, da fadiga muscular ou até de uma postura inadequada. Se for recorrente, vale consultar um educador físico para ajustar a técnica e, se persistir ou piorar, vá ao médico.

*Com informações de reportagens publicadas em 30/11/2018 e 06/02/2018