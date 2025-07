Déficit em C/C de 2025 segue em US$ 56,70 bilhões. aponta Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 permaneceu em US$ 56,70 bilhões pela terceira semana seguida. Um mês antes, era de US$ 56,63 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 54,98 bilhões para US$ 55,0 bilhões. Quatro semanas antes, era de US$ 54,98 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,0 bilhões, estável há 30 semanas. A projeção para 2026 permaneceu em US$ 70,0 bilhões pela 16ª semana seguida.

A mediana de superávit comercial em 2025 caiu de US$ 73,0 bilhões para US$ 70,90 bilhões. Um mês antes, era de US$ 74,0 bilhões. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros vendidos ao país, com início no dia 1º de agosto.

A projeção para o superávit comercial de 2026 oscilou de US$ 77,97 bilhões para US$ 77,94 bilhões. Um mês antes, era de US$ 78,0 bilhões.

O Banco Central informou, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, que espera um déficit de US$ 58,0 bilhões nas transações correntes este ano. A projeção de superávit comercial é de US$ 60 bilhões. Para o IDP, a autarquia prevê entrada líquida de US$ 70 bilhões.