Cuomo seguirá na disputa pela prefeitura de Nova York, apesar de perder primárias democratas

NOVA YORK (Reuters) - O ex-governador de Nova York Andrew Cuomo permanecerá na disputa pela prefeitura da cidade de Nova York como candidato independente, apesar de sua surpreendente derrota nas eleições primárias do Partido Democrata para o autodenominado socialista democrático Zohran Mamdani.

"A luta para salvar nossa cidade ainda não acabou", disse Cuomo em um vídeo publicado nesta segunda-feira na plataforma de mídia social X. "A eleição geral será em novembro e estou nela para vencê-la."

Mamdani, um membro pouco conhecido da Assembleia Estadual de Nova York quando lançou sua campanha, obteve uma vitória surpreendente sobre Cuomo, um democrata de centro que foi governador do Estado por 10 anos antes de renunciar em 2021 em meio a alegações de abuso sexual.

Mamdani, um muçulmano de 33 anos, nascido em Uganda e de ascendência indiana, obteve 56% dos votos contra 44% de Cuomo no sistema de votação por ordem de preferência usado nas primárias do mês passado.

Cuomo, 67 anos, um político veterano que se tornou um crítico declarado do presidente Donald Trump durante a pandemia global de 2020-21, disse no vídeo que apenas uma pequena porcentagem do eleitorado votou nas primárias.

Ele também espera transformar a falta de experiência de Mamdani em uma questão de campanha.

"Meu oponente, o sr. Mamdani, oferece slogans elegantes, mas nenhuma solução real", disse Cuomo no vídeo.

Mamdani e Cuomo enfrentarão o atual prefeito, Eric Adams, e o candidato republicano Curtis Sliwa, fundador da patrulha anticrime Guardian Angels, nas eleições gerais de novembro.

Adams decidiu não concorrer nas primárias democratas, com sua popularidade caindo após uma série de escândalos de corrupção e a percepção de que ele estava em dívida com Trump depois que o governo retirou as acusações federais contra ele.

A vitória de Mamdani causou inquietação entre alguns democratas, preocupados com o fato de que suas visões políticas de centro-esquerda possam tornar a cidade de Nova York um alvo fácil para os ataques republicanos.

Alguns democratas também estão preocupados com a possibilidade de Mamdani provocar um êxodo de empresas e residentes ricos da cidade, a capital financeira do país e seu maior centro populacional.

No dia seguinte à vitória de Mamdani, Trump o chamou de "lunático 100% comunista", enquanto o braço de campanha do Partido Republicano no Congresso prometeu associá-lo a todos os democratas vulneráveis nas eleições de meio de mandato do ano que vem.

Minutos após a divulgação do vídeo de Cuomo, Mamdani respondeu postando um link para uma página de doações para sua campanha. Em uma hora, sua publicação recebeu mais de 26.000 curtidas, em comparação com cerca de 800 do vídeo de Cuomo.

(Reportagem de Maria Tsvetkova)