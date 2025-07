Conselho de Ética avalia pedido que suspende mandato de Janones por 6 meses

Do UOL, em São Paulo

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados irá analisar amanhã uma possível suspensão temporária do mandato do deputado federal André Janones (Avante-MG).

O que aconteceu

Suspensão de mandato será analisada após o parlamentar se envolver em uma confusão com Nikolas Ferreira (PL-MG). A confusão aconteceu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor uma sobretaxa de 50% ao Brasil. A medida causou vários debates acalorados entre governistas e oposição no plenário da Câmara na última semana.

Denúncia contra Janones foi formalizada pelo líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). A representação da Mesa Diretora da Câmara pede que Janones fique suspenso por seis meses por possível quebra de decoro parlamentar. O deputado Fausto Santos Jr. (União-AM) é o relator da representação.

Janones teria provocado a bancada do PL e fez "manifestações gravemente ofensivas" contra Nikolas, diz a representação. "Em evidente abuso das prerrogativas parlamentares, o que configura comportamento incompatível."

Ofensas de Janones atingem "honra" do parlamento e excederam o direito da liberdade de expressão. "As falas do Representado excederam o direito constitucional à liberdade de expressão, caracterizando abuso das prerrogativas parlamentares, além de, repise-se, ofenderem a dignidade da Câmara dos Deputados, de seus membros e de outras autoridades públicas", afirma a representação.

O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa de Janones. O espaço segue aberto para manifestação.