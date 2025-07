Conselho da Brava Energia aprova emissão de R$3 bi em debêntures

(Reuters) - A Brava Energia anunciou nesta segunda-feira que o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de até R$3 bilhões de debêntures simples para amortizar dívida.

Em um fato relevante ao mercado, a empresa informou que a 9ª emissão de debêntures será feita em série única e destinada a investidores profissionais.

A empresa acrescentou que as debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, com amortizações anuais iguais a partir do terceiro ano.

Os recursos serão utilizados no resgate antecipado total das debêntures da 4ª emissão de debêntures conversíveis em ações, de colocação privada da 3R Potiguar, que foi desembolsada em junho de 2023 para viabilizar a conclusão da aquisição do Polo Potiguar.

"Essa nova emissão representa um importante marco no processo de otimização da estrutura de capital da companhia, com alongamento do perfil de amortização e redução do custo médio de obrigações financeiras", disse.

(Por Michael Susin)