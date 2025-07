Chelsea domina o PSG e é o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes

O Chelsea surpreendeu o favorito Paris Saint-Germain e conquistou a Copa do Mundo de Clubes, neste domingo (13). O time inglês dominou o adversário na maior parte do jogo e venceu a final por 3 a 0, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Este é o primeiro título do Mundial da Fifa neste novo formato com 32 equipes. Mas o Chelsea já tinha sido campeão do torneio em 2021. Depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez há um mês e meio, o PSG ficou perto de coroar uma temporada perfeita, mas teve poucas chances na decisão.

Tiago Leme, de Nova Jersey, para a RFI

O time inglês teve excelente atuação, jogou com muita intensidade e anulou os principais pontos fortes do Paris. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o meia Cole Palmer, que ganhou o prêmio de melhor jogador do Mundial, aproveitou passe de Malo Gusto e fez 1 a 0. Aos 30, em um contra-ataque rápido, Palmer novamente chutou para fazer o segundo gol dele.

Ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, Palmer tocou para o atacante brasileiro João Pedro, que fez um bonito gol, encobrindo o goleiro Donnarumma. Na segunda etapa, o Chelsea conseguiu controlar bem a vantagem de 3 a 0 e comemorou o título no fim.

A equipe de Londres, que tinha conquistado a Conference League, não chegou aos Estados Unidos entre os favoritos ao título, mas cresceu durante a competição e levou a taça com méritos, sob o comando do técnico Enzo Maresca.

Na campanha do título, o Chelsea eliminou o Fluminense na semifinal, com o placar de 2 a 0. Tirou o Palmeiras nas quartas, por 2 a 1. E o Benfica nas oitavas, por 4 a 1 na prorrogação. Na fase de grupos, bateu Los Angeles e Espérance, da Tunísia, e foi derrotado pelo Flamengo. Foram 17 gols marcados e cinco sofridos.

O atacante brasileiro João Pedro, contratado pelo Chelsea com o torneio já em andamento, foi um dos destaques da equipe na conquista.

"Eu estava de férias, o Chelsea me chamou para vir para o campeonato. Vim super feliz de estar vindo para um clube da grandeza do Chelsea. Acredito que estou vivendo o inexplicável, não tem muito o que falar, acho que é aproveitar o momento. Somos campeões do mundo, é isso que importa", disse João Pedro.

No PSG, o capitão Marquinhos lamentou a derrota, destacando a postura do adversário durante a partida.

"A gente está ciente de que não estivemos no nosso nível, principalmente naquele primeiro tempo, defensivamente demos muito espaço para eles. Eles fizeram também algumas mudanças e principalmente táticas, que tivemos muita dificuldade de entender. Eles souberam explorar, penso que analisaram muito bem e souberam explorar talvez o que seriam algumas falhas e alguns pontos fracos que a gente poderia ter, e foram mais eficientes. A gente teve algumas chances, não tivemos a capacidade de fazer, eles tiveram também e fizeram. Então, faltou eficiência defensiva e ofensiva para a gente, e o Chelsea também foi muito bem, foi muito feliz nas ocasiões que teve", analisou Marquinhos.

Depois do apito final, houve confusão envolvendo jogadores e até o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique, que no gramado protagonizou um desentendimento com o jogador João Pedro do Chelsea.

A cerimônia de entrega dos prêmios contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Balanço desta primeira edição do Mundial de Clubes

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, avaliou como um sucesso o torneio nos Estados Unidos. De fato, foi um evento bem interessante, com a possibilidade de as equipes enfrentarem adversários de outros continentes.

Em alguns jogos na fase de grupos, os estádios não estavam cheios e foi preciso baixar o preço dos ingressos. Mas principalmente as partidas que envolveram clubes da Europa estavam lotadas. Além disso, os torcedores brasileiros compareceram em grande número e fizeram bonitas festas, nos jogos de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

A principal reclamação dos clubes europeus foi devido ao desgaste físico, porque eles disputaram a competição no fim da temporada, já com um calendário com muitos jogos o ano inteiro.

Mundial serviu como evento-teste para a Copa do Mundo?

Não é um evento-teste oficial, porque há muitas diferenças. Mas muitas coisas foram testadas na logística e organização. A Copa de 2026 é um evento maior, com 48 seleções e que atrai mais atenção do mundo inteiro. Serão 16 cidades-sedes em três países, Estados Unidos, Canadá e México, e alguns dos estádios já foram utilizados agora.

Em cidades como Miami, por exemplo, a falta de transporte público até o estádio é um problema, e o trânsito de veículos é grande. Outra preocupação é quanto ao forte calor em determinados jogos que acontecem durante a tarde.

No Mundial de Clubes, houve partidas que foram paralisadas por causa de alertas de tempestade, das condições meteorológicas, e isso desagradou algumas equipes. Mas até dia 11 de junho, data da abertura da Copa do Mundo de 2026, muitos detalhes ainda serão corrigidos.