Chá para garganta inflamada: 8 receitas simples e como fazer

Temperaturas caindo, clima secando e quem aparece? A garganta inflamada. Nessa hora, para aliviar os sintomas, vale tentar um remédio caseiro "de vó": chá para dor de garganta.

Os médicos concordam: alguns chás podem ajudar a aliviar o desconforto desse quadro, principalmente quando falamos em uma dor de garganta das mais fracas. Apesar de não haver comprovação científica, é possível sentir benefícios.

No entanto, é preciso também consultar um médico, já que essa garganta inflamada pode ser apenas a ponta de um iceberg de saúde, principalmente se a causa for bacteriana. Nesses casos, é importante seguir a orientação médica para o tratamento mais adequado.

Chás para garganta inflamada: benefícios e receitas

1. Chá de camomila

Chá de camomila Imagem: Getty Images/Istock

Benefícios: A camomila possui propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Pode ajudar a reduzir a inflamação e aliviar a dor de garganta.

Como fazer: Basta adicionar duas colheres (chá) de flores secas de camomila em 250 ml de água fervente, tapar, deixar repousar durante uns 10 minutos e coar antes de beber.

2. Chá de limão

Chá verde com limão Imagem: Reprodução/StyleCraze

Benefícios: O limão é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico. Ele pode ser aliado ao mel, que possui propriedades antibacterianas, ou ao alho, rico em compostos sulfurados, como a alicina, que têm ação antimicrobiana e anti-inflamatória.

Como fazer: Ferva uma xícara de água (250ml). Desligue o fogo e adicione o suco de meio limão espremido e um dente de alho esmagado na água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá e beba enquanto ainda estiver morno.

3. Chá de anis estrelado

anis estrelado Imagem: iStock

Benefícios: O anis estrelado possui alguns compostos com atividade antimicrobiana, o que significa que podem ajudar a combater as bactérias ou vírus que possam estar causando a inflamação na garganta. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação na garganta, aliviando a dor e a irritação.

Como fazer: Ferva 350 ml de água com duas estrelas de anis estrelado por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo. Coe a preparação e beba enquanto ainda estiver morno.

4. Chá de romã

Romã Imagem: Divulgação/Tursab.org

Benefícios: A romã é uma fruta rica em nutrientes e compostos bioativos, incluindo antioxidantes como as antocianinas, responsáveis por sua coloração, e substâncias anti-inflamatórias, tais quais os polifenois ácido elágico e punicalaginas.

Como fazer: Ferva 250 ml de água (ou uma xícara). Desligue o fogo e adicione uma colher de sopa de folhas secas de romã ou algumas sementes de romã esmagadas na água quente. Deixe em infusão por cerca de 5 a 7 minutos. Coe o chá e beba enquanto ainda estiver morno.

5. Chá de abacaxi

Abacaxi Imagem: iStock

Benefícios: O abacaxi possui uma enzima chamada bromelina, que possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando na garganta inflamada e aliviando seus desconfortos e irritação. E for aliado ao mel, ele pode ajudar com suas propriedades antibacterianas e efeito calmante.

Como fazer: Corte alguns pedaços de abacaxi fresco em cubos pequenos, principalmente o miolo do abacaxi. Coloque-os para ferver junto com 300 ml de água por cerca de 5 a 7 minutos. Esse tempo de decocção irá auxiliar na extração dos componentes do abacaxi. Coe e adicione uma colher de chá de mel. Misture bem até dissolver e beba enquanto ainda estiver morno.

6. Chá de sálvia

Sálvia Imagem: Reprodução/The Spruce

Benefícios: A sálvia possui compostos bioativos, como o ácido rosmarínico, que apresenta atividade antimicrobiana. Além disso, contém substâncias com propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação na garganta e aliviar a dor. A sálvia também tem propriedades adstringentes, podendo contribuir na recuperação da inflamação da garganta, aliviando a sensação de irritação e coceira.

Como fazer: Ferva uma xícara de água (250ml). Desligue o fogo e adicione uma colher de sopa de folhas secas de sálvia. Deixe em infusão por cerca de 7 a 10 minutos. Coe e adicione uma pitada de sal. Faça gargarejo com o chá morno, tomando cuidado para não engolir!

7. Chá de eucalipto

Benefícios: O eucalipto contém compostos bioativos, como o cineol (também conhecido como eucaliptol), que possui propriedades expectorantes. Essa substância também pode ajudar a soltar o muco e o catarro acumulados na garganta, facilitando sua eliminação e aliviando a sensação de congestão. Além disso, o chá de eucalipto também pode ter efeitos calmantes na mucosa da garganta, reduzindo a irritação.

Como fazer: Ferva uma xícara de água (250ml). Desligue o fogo e adicione algumas folhas de eucalipto (frescas ou secas) na água quente. Deixe em infusão por cerca de 7 a 10 minutos. Coe e beba enquanto ainda estiver morno.

8. Chá de cebola

Cebola Imagem: Getty Images/iStockphoto

Benefícios: A cebola contém compostos sulfurados que possuem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Ela pode ajudar a reduzir a inflamação na garganta e combater infecções.

Como fazer: Ferva a cebola em 350ml de água por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e adicione o suco de meio limão espremido e um dente de alho esmagado na água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe, acrescente o mel e beba enquanto ainda estiver morno.

Dica extra: Adicione própolis aos chás

Benefícios: O própolis é famoso aliado da garganta inflamada por conter compostos bioativos, como flavonoides e ácidos fenólicos, que têm atividade antimicrobiana, auxiliando no combate à bactérias, vírus e fungos que possam estar causando o problema. Além disso, o própolis possui propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a inflamação, aliviando a dor e a irritação.

Como fazer: O própolis pode ser acrescentado em qualquer preparação de infusão ou decocção, basta ser acrescentado já na xícara, pronto para ser consumido. No caso do uso do própolis alcoólico, esperar cerca de 2 a 3 minutos para evaporar o álcool e ser mais seguro para consumo.

Com que frequência devo consumir esses chás?

Você pode consumi-los de uma a duas vezes ao dia! Procure variar o consumo para ter mais micronutrientes diferentes em sua alimentação.

Fontes: Daniel Magnoni, cardiologista e nutrólogo; Daniélly Cunha de Carvalho, otorrinolaringologista e Thais Barca, nutricionista funcional e esportiva.