CEO da fabricante de Tylenol, Kenvue, se demite em meio à revisão estratégica

(Reuters) - O presidente-executivo da Kenvue e membro do conselho, Thibaut Mongon, deixou o cargo, informou a empresa nesta segunda-feira, na segunda grande mudança do alto escalão da empresa em meio à pressão de investidores ativistas para melhorar o desempenho.

As ações da fabricante do Tylenol subiram 3,3% nas negociações do pré-mercado, uma vez que a empresa nomeou o diretor Kirk Perry como CEO interino. Em maio, a empresa substituiu o chefe financeiro Paul Ruh por Amit Banati, da Kellanova,.

Perry trabalhou 23 anos na Procter & Gamble. Mais recentemente, atuou como presidente e CEO da Circana, fornecedora global de tecnologia, dados e análise preditiva para os setores de consumo, varejo e mídia.

A fabricante de Band-aid disse que começou a analisar as opções e criou um comitê para supervisionar o processo. A análise considerará opções, incluindo a otimização de seu portfólio de marcas.

"A análise estratégica do Conselho está em andamento e estamos considerando uma ampla gama de alternativas em potencial, incluindo maneiras de simplificar o portfólio da empresa e como ela opera", disse o presidente do Conselho, Larry Merlo.

A empresa está explorando a venda de algumas de suas marcas de saúde e beleza da pele, informou a Reuters em junho. O painel de revisão está sendo assessorado pela Centerview Partners e pela McKinsey & Company.

A Kenvue também disse que espera apresentar lucros ajustados por ação entre 28 e 29 centavos de dólar para o trimestre encerrado em 29 de junho.

Analistas esperam lucro de 28 centavos, de acordo com dados compilados pela LSEG, quando a empresa divulgar os resultados do segundo trimestre em 7 de agosto e revisar sua previsão para 2025.

