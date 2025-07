Carla: Trump fala demais e bagunça a previsibilidade econômica do mundo

Com suas medidas tarifárias cada vez mais imprevisíveis e aleatórias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está também falando demais e bagunçando a previsibilidade econômica do mundo, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

O Trump está falando demais, continua falando muito, tomando todas as medidas que mexem e bagunçam com a previsibilidade econômica do mundo antes de qualquer coisa.

A própria União Europeia se manifesta nesse caso da Rússia e diz que acha bom que o Trump jogue pesado para que a guerra chegue ao fim, mas diz que esse período que ele deu de 50 dias para a Rússia é um período muito longo.

Carla Araújo, colunista do UOL

O presidente Donald Trump ameaçou novas sanções severas contra a Rússia, incluindo tarifas secundárias de até 100% na exportação de seus produtos, caso a guerra com a Ucrânia continue. O líder norte-americano explicou que as tarifas secundárias afetariam os parceiros comerciais de Moscou.

Do outro lado, a Rússia intensificou os ataques aéreos ao território ucraniano, pouco depois de Donald Trump dizer que faria um "grande anúncio" sobre o tema, que veio horas depois, com ameaça de tarifar o país em 100% se a guerra não acabar.

Carla Araújo analisou que há diferenças entre as disputas dos Estados Unidos com Rússia e com o Brasil.

No caso do Trump com a Rússia, é diferente se a gente for pegar o que o Trump usou para falar do Brasil, que foi a questão do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que a gente fala: não tem como, é outro poder, não há como o presidente Lula fazer nada em relação ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse caso, quando a gente fala da guerra, é uma promessa de campanha dele. E, evidentemente, parar a guerra aí é uma medida que ele encontra eco no mundo de apoio, porque ninguém quer guerra no mundo, a não ser quem está nela e está vendo vantagens nisso. E é uma promessa de campanha do presidente Trump.

Eu acho que aqui no Brasil, o que o governo e os empresários estão fazendo é tentar olhar os cenários possíveis e se preparar para mitigar os danos, mas evidentemente, se as tarifas forem efetivadas, a gente vai ter um segundo semestre difícil e complicado para os empresários brasileiros e para o governo também.

Carla Araújo, colunista do UOL

Trump usa suas armas para trazer Putin à mesa, diz especialista em Rússia

Já que não pode entrar em disputa militar com a Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usa as armas que tem para trazer o mandatário Vladimir Putin à mesa, afirmou o mestre em cultura russa Fabricio Vitorino em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Nesse delírio de Donald Trump, faz sentido obter ganhos, obter vitórias sobre grandes líderes, e nomeadamente o Vladimir Putin, Xi Jinping, Índia, grandes potências nucleares, potências militares, potências econômicas.

Quando ele fala que liga para Putin, está sendo enrolado por Putin, isso, sim, tem um custo muito alto para Trump, e já que não pode empreender uma cruzada militar contra a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo, Trump vai usar as armas que tem para tentar, de fato, trazer Putin para a mesa.

Fabricio Vitorino, mestre em cultura russa

Assista à entrevista:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: