Caminhos da Reportagem apresenta projetos ambientais de Itaipu

O programa Caminhos da Reportagem desta segunda-feira (14) leva aos telespectadores a produção Itaipu: caminho das águas, revelando como a Usina de Itaipu, no rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, alia geração de energia à conservação ambiental.

O episódio, que vai ao ar na TV Brasil, às 23h, mostra projetos que são essenciais para a preservação ambiental, como reflorestamento, proteção de nascentes e da biodiversidade, educação ambiental, reciclagem e aquicultura sustentável. A hidrelétrica foi responsável por 10% da energia consumida no Brasil e 88% no Paraguai em 2024, investindo em sustentabilidade e qualidade.

"A qualidade também pode interferir na operação", explica a engenheira civil Mariana Werlang, que trabalha com a previsão de afluências, ou seja, a previsão da quantidade de água que está chegando ao reservatório e disponível para geração de energia.

A bióloga Caroline Henn, conta que, com quase 50 anos investindo em pesquisas científicas para a conservação de peixes, a Usina de Itaipu é capaz de entender como o ambiente está abrigando os animais.

"A tecnologia que nós usamos para marcação, recaptura e rastreamento dos peixes microchipados permite que a gente compreenda de que forma o ambiente está suportando o desenvolvimento daquela espécie e de sua população", diz.

Desde 1979, um projeto de restauração e proteção da mata ciliar conecta as reservas e os refúgios em torno do reservatório de Itaipu. A engenheira ambiental de Itaipulândia, no Paraná, Rosenei Zaleski explica que o plantio e a restauração foram feitos com plantas nativas da região.

"Hoje, a gente vê que os próprios agricultores procuram os municípios, dizendo que precisam de mais mudas nativas".

O Caminhos da Reportagem entrevistou a produtora rural Lucivânia Felix de Melo, beneficiada pelos projetos de agroecologia com foco na agricultura familiar. Em uma produção de 10 mil metros quadrados, ela tem 55 espécies de frutas.

"Aqui está tudo verde, está cheio de animais, está cheio de borboletas, insetos", aponta.

O programa mostra ainda o Corredor Ecológico Santa Maria, uma ação de preservação resultado da atuação conjunta de instituições municipais, estaduais e federais que trabalham em parceria com proprietários de terra, que cedem parte de suas propriedades para o projeto.

Segundo o biólogo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Apolônio Rodrigues, a lei exige que o proprietário de uma área que tem um rio tenha aquela faixa plantada em volta desse rio, o que auxilia na conservação.

"Agora, o que dificulta, é o interesse econômico por produção. Os proprietários aqui, a gente tem que dar muitos parabéns a eles, cederam a faixa de 5 quilômetros dentro da fazenda", elogia o biólogo.

Outra iniciativa também para proteger a fauna e a flora locais, promovendo o resgate e reabilitação de animais silvestres, além de preservar a Mata Atlântica, mostrada no episódio desta segunda-feira, é o Refúgio Biológico Bela Vista, localizado na área da usina.

O biólogo Marcos José de Oliveira conta que quando começou a trabalhar em Itaipu, em 1989, ele não via capivaras, onças, macacos. Havia pouquíssimos animais.

"Todas as ações ambientais de Itaipu a gente consegue ver aqui no refúgio. Então ter feito o dever de casa, ter plantado a floresta, a gente viu a fauna retornando por si", ressalta.

O programa Itaipu: caminho das águas, tem na reportagem Marieta Cazarré; na produção Patrícia Araújo; na reportagem cinematográfica André Rodrigo Pacheco e o auxiliar técnico Rafael Calado. A edição de texto é de Flávia Lima e Marieta Cazarré, e a edição e finalização de imagem de Rivaldo Martins.

