Bradesco lança Pix por comando de voz pelo WhatsApp da BIA

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira, 14, um serviço que permite aos clientes fazerem um Pix por comando de voz ou texto, diretamente pelo WhatsApp, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco.

"A funcionalidade permite ao cliente fazer transferências por comando de voz ou mensagem de texto diretamente no WhatsApp, com o suporte da BIA, a Inteligência Artificial Generativa do banco", afirma um comunicado do Bradesco.

E nem é preciso a pessoa falar a palavra Pix. "A nova tecnologia é capaz de interpretar a linguagem natural - mesmo quando o cliente não menciona a palavra "Pix" -, identificar o contato desejado, confirmar e efetivar a transação, e enviar o comprovante."

O Pix por comando de voz ou texto via WhatsApp da BIA é limitado ao valor de R$ 300 por transação. Inicialmente, está sendo utilizado por um grupo de 1 mil clientes, mas será expandido para toda a base até o fim do ano.

"O lançamento do Pix inteligente faz parte de uma estratégia mais ampla de uso de IA Generativa em todos os canais internos e externos do banco", afirma o Bradesco.

A BIA, lançada em 2017, já responde por mais de 90% de resolução de demandas de clientes nos canais digitais e está disponível para mais de 20 milhões de clientes que utilizam o app do Bradesco.