BNDES vai ofertar recorde de R$ 70 bilhões em crédito à agropecuária no Plano Safra 2025/26

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ofertar R$ 70 bilhões em financiamentos ao setor agropecuários no Plano Safra 2025/26, informou a instituição em nota. O valor é 5% superior ao oferecido ao setor agropecuário na temporada anterior. "A expressiva evolução desses números reafirma o forte compromisso do BNDES com o setor agropecuário brasileiro", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacando que a cifra é recorde.

Do montante, R$ 39,7 bilhões serão ofertados em recursos equalizados que poderão ser acessados por meio dos programas agropecuários do governo federal, 19% mais que na safra anterior. Esses recursos equalizados têm prazos e taxas de juros diferenciados.

Do total de recursos equalizáveis, R$ 26,3 bilhões serão destinados a financiamentos da agricultura empresarial em nove programas com juros de 8,5% a 14% ao ano. Outros R$ 13,4 bilhões em recursos equalizados serão destinados a financiamentos de pequenos produtores da agricultura familiar com juros entre 0,5% e 8% ao ano por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A cifra destinada à agricultura familiar é 9% superior ao oferecido na temporada anterior.

Para as regiões Norte e Nordeste, o BNDES destinará R$ 532 milhões exclusivamente para crédito da agricultura familiar nessas regiões, 80% mais que o montante aplicado no Plano Safra anterior. "Essa medida está alinhada à estratégia do BNDES e do governo federal de ampliar os financiamentos que viabilizem a redução das desigualdades socioeconômicas e territoriais no País", disse o banco em nota.

O BNDES também vai ofertar ao setor agropecuário R$ 30,3 bilhões em recursos próprios por meio da linha BNDES Crédito Rural na safra 2025/26, sendo R$ 14,4 bilhões em linhas dolarizadas com custo financeiro em dólar ao setor exportador. As linhas dolarizadas, criadas em abril de 2023, já atingiram cerca de R$ 9 bilhões em 5,3 mil operações aprovadas, sendo mais de 95% destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos, informou o BNDES.

O BNDES Crédito Rural é destinado a projetos de investimento, aquisição isolada de máquinas, custeio, apoio a cooperativas e emissão de Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F) ou Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) lastreados em direitos creditórios do agronegócio. De acordo com o banco, as aprovações do BNDES Crédito Rural já alcançaram aproximadamente R$ 23,4 bilhões em cerca de 37 mil operações firmadas desde 2020.

Os financiamentos do BNDES ao setor agropecuário ocorrem na modalidade direta, com os recursos sendo contratados diretamente com o banco de fomento, e na modalidade indireta, na qual a contratação de recursos é feita com 80 instituições financeiras repassadoras.