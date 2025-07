Argentina reduziu imposto, mas não é possível achar iPhone novo a R$ 2.317

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que um decreto de Javier Milei permite a venda de iPhones sem taxas na Argentina, com preços a partir de R$ 2.317 para modelos novos.

De fato, o presidente argentino anunciou uma redução nos impostos de importação de produtos eletrônicos no país e deve zerá-los em 2026. Porém, as taxas internas continuam incidindo sobre este tipo de mercadoria. Um iPhone 13 novo, modelo mais simples da fabricante, pode ser encontrado a partir de R$ 4.300.

O que diz o post

A publicação traz uma imagem, feita no formato de cartum, do presidente Javier Milei segurando um smartphone. "Argentina remove impostos de eletrônicos e iPhone custa agora só R$ 2317", diz o texto da postagem.

Por que é falso

Argentina reduziu taxas de importação de eletrônicos. Em maio, o governo de Milei anunciou medidas para baixar o preço deste tipo de mercadoria no país. De acordo com o decreto, em um primeiro momento, as alíquotas para celulares caíram de 16% para 8%. Em janeiro de 2026, elas serão zeradas. "A medida produzirá uma queda geral dos preços e um aumento da oferta de mais e melhores modelos através de uma melhor competência", afirmou a Casa Rosada, que estima uma queda de até 30% nos valores dos eletrônicos no país (aqui, em espanhol).

Impostos internos também caíram, mas continuam incidindo. O mesmo decreto prevê uma redução de 19% para 9,5% dos impostos internos sobre celulares, televisores e aparelhos de ar-condicionado importados. Ou seja: embora menores, as taxas internas ainda continuam incidindo sobre estes tipos de produtos vindos do exterior.

Na Argentina, iPhone 16 Pro custa a partir de R$ 8.745. Após consultar a lista de revendedores autorizados pela Apple na Argentina (aqui), o UOL Confere comparou os preços do iPhone 16 Pro, um dos últimos modelos lançados pela empresa. O aparelho pode ser encontrado por R$ 8.745 (aqui), de acordo com a cotação de segunda (R$ 1 = 227,5313 pesos) (aqui). Já o iPhone 13, o modelo mais básico disponível, sai por pelo menos R$ 4.300 (aqui). Foram considerados apenas aparelhos novos.

Preço de iPhone 16 Pro no Brasil é a partir de R$ 7.929. É possível encontrar o modelo da Apple por valores mais baixos do que na Argentina, mesmo com a redução de impostos adotada no país vizinho (aqui). No caso do iPhone 13, o aparelho sai por R$ 3.399 (aqui). Em ambos, foram considerados somente os produtos novos.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

