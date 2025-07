Ancelotti elogia atuação de João Pedro na Copa de Clubes pelo Chelsea

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou o desempenho do atacante João Pedro na Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, que acabou campeão do torneio, em uma nota publicada nesta segunda-feira (14) pela CBF.

Ancelotti também destacou as atuações do atacante Estêvão, que jogou a Copa de Clubes pelo Palmeiras antes de se juntar aos 'Blues', e do volante Andrey Santos, que participou da campanha do título do time londrino.

João Pedro, de 23 anos, chegou ao Chelsea em plena competição e rapidamente se tornou uma peça fundamental para a equipe, ao marcar os dois gols da vitória na semifinal por 2 a 0 sobre o Fluminense, time que o revelou, e o terceiro gol na decisão contra o Paris Saint-Germain (3 a 0).

"Os jogadores brasileiros jogaram muito bem. Acho que, individualmente, o Estevão jogou muito bem, o João Pedro foi importante na semifinal e na final, o Andrey Santos foi importante para o Chelsea", comentou o treinador italiano durante a final no MetLife Stadium, em East Rutherford.

João Pedro não foi convocado por Ancelotti para a rodada dupla de junho das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil empatou sem gols com o Equador e venceu o Paraguai por 1 a 0.

O jovem atacante tem três jogos com a 'Amarelinha', todos disputados nos ciclos de Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Carletto também ressaltou a recuperação após uma grave lesão do zagueiro Éder Militão, que foi seu jogador no Real Madrid.

"O Militão voltou e será importante para a Seleção no ano que vem", disse o italiano.

Ancelotti destacou o desempenho dos quatro times brasileiros que disputaram a Copa de Clubes: Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Todos avançaram às oitavas de final, o 'Verdão' foi até as quartas e o Flu foi semifinalista.

"O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG, mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus", concluiu o treinador.

O Brasil encerrará sua campanha nas Eliminatórias em setembro, quando receberá o Chile e visitará a Bolívia.

