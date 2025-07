Amazon Prime Day começa nesta semana; saiba como garantir os descontos

Em seu sexto ano, o Prime Day, evento de ofertas exclusivas da Amazon, acontecerá nos dias 15 e 16 de julho. Durante esse período, os consumidores poderão aproveitar promoções em diversos produtos no site e aplicativo da empresa.

No entanto, apenas assinantes do serviço Amazon Prime têm acesso às ofertas, além do frete grátis. A assinatura também dá acesso a filmes e séries do Prime Video, eBooks e revistas no Prime Reading e entre outros benefícios. Confira a seguir como funciona a Amazon Prime Day e como garantir as ofertas:

Como funciona o Amazon Prime Day?

A Amazon libera novas ofertas ao longo das 48h do evento, com descontos que podem ser relâmpagos (duração limitada) ou válidos durante todo o dia. Além disso, a empresa oferece cupons promocionais tanto no site quanto no aplicativo da Amazon.

Segundo a companhia, os novos ou atuais membros Prime que migrarem para o plano anual receberão um cupom de R$ 60 para gastar no Prime Day.

Teste gratuito de 30 dias

A Amazon oferece um período de teste gratuito durante 30 dias para quem quer conhecer as vantagens da plataforma. Caso o usuário decida não continuar, é possível cancelar a assinatura sem qualquer cobrança.

Essa é uma alternativa interessante para quem quer aproveitar os descontos exclusivos e o frete grátis do Prime Day, mas não quer manter a assinatura após o evento.

Como assinar o Amazon Prime?

Para garantir o teste gratuito e aproveitar as ofertas, confira os passos para assinar o serviço da Amazon Prime: Acesse o site do Amazon Prime e clique em "Teste Grátis por 30 Dias";

Selecione o tipo de assinatura desejado (mensal ou anual) e clique novamente em "Teste Grátis por 30 Dias";

Adicione suas informações, como nome, número de telefone ou e-mail e senha;

Depois, clique em "Continuar" e siga as instruções para a próximas etapas fornecidas. É necessário informar os dados de pagamento, porém, o valor da assinatura só será descontado a partir do fim do período de testes. Caso não queira mais a assinatura, é preciso cancelá-la antes do 30° dia de teste.

Vantagens do Amazon Prime

Ofertas exclusivas ;

; Frete grátis em diversos produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras;

em diversos produtos enviados pela Amazon e sem valor mínimo de compras; Prime Video: acesso a filmes e séries, incluindo originais da Amazon, como "The Boys", "Reacher" e "A Roda do Tempo";

acesso a filmes e séries, incluindo originais da Amazon, como "The Boys", "Reacher" e "A Roda do Tempo"; Prime Reading: aplicativo de livros da Amazon com diversas opções de eBooks e revistas;

aplicativo de livros da Amazon com diversas opções de eBooks e revistas; Prime Gaming: jogos gratuitos para download, recompensas exclusivas dentro dos jogos e uma assinatura mensal gratuita na Twitch.tv;

jogos gratuitos para download, recompensas exclusivas dentro dos jogos e uma assinatura mensal gratuita na Twitch.tv; Amazon Music Prime: acesso a músicas e podcasts sem anúncios.

