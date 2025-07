Alfândega alemã encontra 1.500 aranhas em embalagens de biscoitos

Cerca de 1.500 aranhas foram descobertas, no que aparentemente eram embalagens de biscoitos provenientes do Vietnã, pela alfândega alemã no aeroporto de Colônia (oeste) nesta segunda-feira (14).

As aranhas estavam presas em pequenas caixas de plástico e eram destinadas a um homem residente no oeste do país, contra o qual foi aberto um processo penal.

O pacote pesava seis quilos e havia sido declarado como uma entrega de biscoitos.

Muitas aranhas não sobreviveram à viagem porque as condições de transporte não eram adequadas, especificaram as autoridades alfandegárias, que acrescentaram que, ao abrir o pacote, foi liberado um cheiro fétido.

A descoberta ocorreu há três semanas, mas os funcionários da alfândega a anunciaram nesta segunda-feira.

