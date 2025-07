Ações da polícia em cadeias de SP deverão ser filmadas em mais de um ângulo

Ações da Polícia Penal durante crises em presídios do estado de São Paulo deverão ser agora filmadas por pelo menos dois ângulos, determinou hoje a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

O que aconteceu

A determinação é para todas as intervenções policiais em incidentes críticos, como rebeliões. Assim, qualquer grupo tático a ser acionado nesse tipo de ocorrência será monitorado. A resolução, publicada no Diário Oficial, foi assinada pelo secretário Marcello Streifinger e já está em vigor.

Os diferentes ângulos podem ser captados por celular funcional ou ''qualquer outro dispositivo que a prisão tiver''. A resolução explica que o uso de câmeras corporais, como pela Polícia Militar, não se aplica para agentes penais — já que o equipamento seria encoberto pelo escudo de proteção balística necessário para os trabalhos.

Imagens, com mais de um ângulo, deverão ser encaminhadas à Corregedoria da Polícia Penal quando houver ação com violência. Além da cópia digitalizada dos vídeos, o chefe da penitenciária também precisará enviar um relatório sobre tudo o que aconteceu no prazo de 72 horas após o incidente.

Confrontos sem lesão corporal dispensam envio. Apesar disso, as gravações deverão ser mantidas arquivadas por, no mínimo, 90 dias no próprio estabelecimento penal, com identificação da data, hora e equipe envolvida na intervenção.