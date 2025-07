Várias pessoas ficam feridas em série de tiroteios nos EUA; suspeito é morto

Várias pessoas, incluindo um policial do Kentucky, ficaram feridas em uma série de tiroteios nos arredores de Lexington, informaram o governador do estado e a Polícia Estadual do Kentucky na rede social X.

A polícia estadual disse que o único suspeito do incidente está morto e o policial está recebendo tratamento.

Um dos tiroteios ocorreu na Igreja Batista de Richmond Road e as equipes de emergência estavam no local tratando de várias vítimas, informou a polícia estadual.

O Lexington Herald-Leader informou que um soldado da Polícia Estadual do Kentucky foi baleado na manhã deste domingo no Aeroporto Blue Grass, no Condado de Fayette. O suspeito fugiu então para a Igreja Batista Richmond Road, a cerca de 27 km de distância, onde várias pessoas foram baleadas e feridas, acrescentou o Herald-Leader.

A Polícia Estadual do Kentucky e o Departamento de Polícia de Lexington prenderam o suspeito na igreja, informou a polícia estadual no X.

"Por favor, orem por todos os afetados por esses atos de violência sem sentido", disse o governador do Kentucky, Andy Beshear.