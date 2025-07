UE prorroga suspensão de contramedidas às tarifas dos EUA até agosto

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia estenderá sua suspensão de contramedidas às tarifas norte-americanas até o início de agosto, pois busca uma solução negociada para o comércio com os Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua guerra comercial global no sábado e ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações da União Europeia a partir de 1º de agosto, além das tarifas específicas do setor, apesar de meses de intensas negociações.

Ao anunciar a extensão da suspensão das medidas retaliatórias, von der Leyen disse aos repórteres que o bloco "continuará a preparar outras contramedidas para que estejamos totalmente preparados".

Um primeiro pacote de contramedidas às tarifas dos EUA sobre aço e alumínio, que atingiria 21 bilhões de euros (US$24,6 bilhões) em produtos norte-americanos, foi suspenso em abril por 90 dias para dar tempo às negociações.

A suspensão deveria ter expirado na segunda-feira.

Um segundo pacote está sendo trabalhado desde maio e teria como alvo 72 bilhões de euros em produtos norte-americanos, mas essas medidas ainda não foram divulgadas e a lista final requer a aprovação dos estados-membros.

Von der Leyen acrescentou que o uso do Instrumento Anti-Coerção da UE ainda não foi cogitado.

"O instrumento (anti-coerção) foi criado para situações extraordinárias, ainda não chegamos lá", disse ela.

O instrumento permite que o bloco retalie contra países terceiros que exerçam pressão econômica sobre os membros da UE para que mudem suas políticas.

As possíveis medidas de retaliação poderiam incluir a restrição do acesso ao mercado da UE para bens e serviços e outras medidas econômicas relacionadas a áreas como investimento estrangeiro direto, mercados financeiros e controles de exportação.

(Reportagem de Julia Payne e Charlotte Van Campenhout)