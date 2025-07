Ucrânia diz que supostos assassinos russos do FSB foram mortos na região de Kiev

KIEV (Reuters) - Agentes da inteligência ucraniana mataram neste domingo membros de uma célula do serviço secreto russo procurados sob suspeita de terem matado a tiros um coronel do serviço de segurança ucraniano SBU na semana passada, informou a SBU.

A agência de inteligência disse em um comunicado que a operação buscou a prisão dos agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), que acredita estarem por trás do assassinato do coronel do SBU Ivan Voronych em Kiev na quinta-feira.

"Esta manhã foi realizada uma operação especial, durante a qual os membros da célula de agentes do FSB russo começaram a resistir e, portanto, foram liquidados", disse a declaração no aplicativo de mensagens Telegram.

As autoridades russas não fizeram nenhum comentário público imediato sobre a operação deste domingo, que se espelhou em assassinatos anteriores de altos oficiais militares russos pela Ucrânia durante a guerra de três anos - uma fonte de constrangimento para as vastas agências de inteligência de Moscou.

A SBU disse que duas pessoas - um homem e uma mulher - eram suspeitas de terem matado Voronych. A agência não informou quantos supostos agentes do FSB foram mortos neste domingo.

De acordo com a SBU, os supostos assassinos foram instruídos por seu supervisor a vigiar seu alvo e rastrear seus movimentos. Eles acabaram recebendo as coordenadas de um esconderijo onde encontraram uma pistola com supressor, disse a SBU.

A agência disse que eles tentaram "se esconder" após o assassinato de quinta-feira, mas foram localizados pela SBU e pela polícia.

O mandato da agência abrange segurança e contrainteligência, mas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, ela também tem desempenhado um papel importante em operações especiais contra Moscou, incluindo assassinatos e ataques de sabotagem.

(Reportagem de Max Hunder)