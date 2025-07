Trump volta a pedir renúncia de Powell do Fed e diz que 'ele tem sido muito ruim para o país'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por demorar a voltar a cortar juros. Em entrevista a repórteres antes de embarcar no avião presidencial, Trump afirmou que Powell deveria renunciar ao cargo e que a saída dele antes do fim do mandato "seria uma ótima coisa".

O republicano se referiu ao banqueiro central pela alcunha de "Atrasado Demais", em alusão à insistência do Fed em manter a taxa básica inalterada. "Ele tem sido muito ruim para o país", disse.

Trump também alegou ter obtido "tremendo sucesso" no ataque americano contra instalações nucleares do Irã, no final do mês passado.

O presidente americano disse ainda estar "muito decepcionado" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por intensificar a ofensiva na Ucrânia. O chefe da Casa Branca também prometeu enviar mísseis de defesa antiaérea do modelo MIM-104 Patriot para os ucranianos, embora não tenha fornecido mais detalhes. "Vamos enviar equipamentos muito sofisticados e eles vão pagar 100% por tudo", pontuou.