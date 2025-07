Lula faz reunião de 4 horas sobre tarifaço e Haddad é o último a sair

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula recebeu representantes de sete ministérios, do Banco Central e do Senado para discutir a reação brasileira ao tarifaço de Donald Trump.

O que aconteceu

O encontro ocorre no momento que o governo discute a reciprocidade. O mecanismo permite cobrar dos Estados Unidos as mesmas taxas que foram impostas aos produtos brasileiros.

Até a próxima terça, o governo vai editar um decreto sobre a reciprocidade. O texto vai detalhar os critérios para aplicação da resposta brasileira e terão impacto no andamento de eventuais negociações.

A lei que criou a reciprocidade foi aprovada em abril pelo Congresso. Tratou-se de uma resposta à guerra fiscal em escala global iniciada por Donald Trump ao sobretaxar centenas de países.

O encontro começou às 18 horas e foi longo. Os últimos participantes, a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Fernando Haddad (Fazenda) deixaram o Palácio da Alvorada perto das 22 horas.

Apesar dos preparativos para retaliação, o Planalto ressalta que prefere uma solução diplomática. Um grupo de trabalho foi formado e será coordenador pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Ele antecipou a volta a Brasília para se reunir com Lula e tem papel importante porque acumula o posto de ministro do Desenvolvimento.

O cargo coloca Alckmin em contato com empresários. Soma-se a isso, o fato dele ter sido governador de São Paulo, estado mais afetado pelo tarifaço de Trump tendo exportado R$ 13,6 bilhões para os Estados Unidos ano passado.

Lula afirmou que os empresários serão ouvidos antes de o Brasil decidir que medidas adotar. Mas o comitê que discutirá o assunto com representantes do setor produtivo será criado ao longo da semana. Não há data para o primeiro encontro.

A reunião deste domingo ocorreu somente com integrantes do governo. Fernando Haddad chegou quando o encontro passava das duas horas de duração porque estava em São Paulo.

O ministro das Relações Exteriores não esteve presente. Mauro Vieira também está em viagem a Irlanda e enviou uma representante.

Brasil busca novos mercados

Além de responder aos Estados Unidos, o Brasil busca novos compradores para seus produtos. O ministro da Casa-Civil, Rui Costa, confirmou hoje esta iniciativa e citou como prioridade algumas commodities exportadas pelo país: café, carne e petróleo.

A busca por novos mercados já estava em andamento antes mesmo do tarifaço de Trump. Logo no começo do mandato, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que iria sobretaxar mercadorias de vários países e iniciar uma batalha fiscal em escala global.

A Ásia é um dos principais alvos brasileiros para substituir os americanos. Lula viajou com uma comitiva de empresários para Japão e Vietnã em março. Houve confirmação de venda de aviões da Embraer e negociações para venda de carnes e etanol.