"Todos duvidaram de nós antes da partida", diz Cole Palmer

O meia-atacante Cole Palmer, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes, disse que sua equipe encontrou motivação para vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final do torneio neste domingo (13), no fato de os franceses serem os favoritos.

"Eu gosto de finais", disse o meia à DAZN no Metlife Stadium, nos arredores de Nova York. "É uma sensação ainda melhor porque todos duvidaram de nós antes do jogo. Mas entrar em campo e lutar como fizemos contra um grande time é muito bom".

Palmer elogiou seu técnico, o italiano Enzo Maresca: "Ele preparou um ótimo plano de jogo. Ele sabia onde haveria espaço. Tentei corresponder marcando gols".

"Ele está construindo algo especial com um time jovem", acrescentou Palmer. "Muita gente falou mal de nós nesta temporada, mas acho que estamos indo na direção certa".

