'Somos ratos': detentos relatam larvas e luz 24h em prisão para imigrantes

Imigrantes presos na "Alligator Alcatraz" (Alcatraz dos Jacarés), novo centro de detenção na Flórida (EUA), denunciam falta de água, comida estragada, restrição religiosa e luz constante, que eles descrevem como forma de tortura; governos estadual e federal negam irregularidades.

O que aconteceu

Detentos denunciam falta de água para higiene. Imigrantes presos disseram à CBS News que não há água suficiente para banho e que muitos estão há quatro dias sem se lavar. Segundo relatos, o calor dentro das tendas durante o dia é extremo, e o cheiro se torna insuportável.

Detentos comparam as condições à tortura. Um imigrante disse que o tratamento recebido parece intencionalmente cruel. "Somos como ratos em um experimento. Não sei o motivo deles para fazer isso, se é uma forma de tortura", afirmou o homem à CBS News. Ele também reclamou de falta de medicação e restrição religiosa.

Comida servida estaria contaminada e é escassa. O cantor cubano Leamsy La Figura contou à NBC News que os presos recebem apenas uma refeição por dia, e que a comida estava com larvas. Ele disse que "nunca apagam as luzes" e que os mosquitos "são do tamanho de elefantes".

Luz branca acesa 24 horas provoca insônia e confusão mental. Um detento colombiano disse à CBS News que está há três dias sem sua medicação, que é impossível dormir com a luz acesa o tempo todo e que está "à beira da loucura".

Prática religiosa é proibida na prisão. O mesmo colombiano relatou que teve sua Bíblia confiscada pelos agentes, que disseram que ali "não há direito à religião". Ele afirmou que sua fé está desaparecendo sem a Bíblia.

Presos passam frio durante a noite. La Figura afirmou que os detentos não podem sair das tendas, além de serem obrigados a permanecer sentados no chão gelado por longos períodos.

Falta de acesso a advogados agrava o desespero. A NBC News relatou o caso de Vladimir Miranda, preso dias após sua audiência migratória, transferido sem conseguir falar com advogados. Sua companheira disse que ele ficou desesperado por não ter nenhuma orientação sobre sua situação.

Instalação improvisada apresenta falhas elétricas. Miranda contou que, quando a eletricidade falha, os aparelhos de ar condicionado param, aumentando o calor, além de deixar os presos sem água e sem comunicação com o exterior.

O que dizem as autoridades

O DHS (Departamento de Segurança Nacional) nega envolvimento direto. Segundo o El País, a pasta informou que não financiou nem supervisiona a construção ou operação do presídio, afirmando que o local foi erguido e é administrado somente pelo Estado da Flórida.

Federais recusam participação nas despesas. Em documento judicial, DHS declarou que a instalação foi construída com verbas estaduais, sem uso de fundos federais diretos, e que não há ação final de agência federal que justifique intervenção.

A Fema (Agência Federal de Gerenciamento de Emergências) destina verba, mas sob coordenação estadual. Segundo o Washington Post, recursos da agência cobrem parte dos custos projetados (entre US$ 450 milhões e US$ 600 milhões por ano), mas o governo federal sustenta que esses fundos são repassados ao Estado, que gerencia a operação.

Militares foram enviados para apoio logístico, sem atuação policial. O The Daily Beast reportou que o Pentágono enviou cerca de 200 fuzileiros navais para tarefas de apoio ao ICE (Serviço de Imigração e Alfândega), como manutenção de veículos e processamento de detidos, mas sem autoridade de policiamento ou custódia.

Departamento de Justiça entrou com ação para garantir abertura do centro. O El País apurou que o DOJ (Departamento de Justiça) ingressou na Justiça federal para evitar atrasos na inauguração. O órgão alegou que ações movidas por grupos ambientalistas têm motivação política e defendeu que o presídio é vital para ampliar a capacidade migratória do país.

Governo da Flórida nega violações. A Florida Division of Emergency Management afirmou que o centro "Alligator Alcatraz" foi construído sob estado de emergência migratória. O órgão classificou como "bobo" o processo aberto por legisladores que tiveram acesso negado, justificando restrições por segurança e logística, segundo a Associated Press.

Estado garante condições adequadas aos detentos. O governo estadual informou que há fornecimento de água, comida e abrigo apropriados, e falhas pontuais são corrigidas rapidamente. Legisladores e prefeitos locais criticam o acesso restrito e chamam as visitas guiadas de "turismo sanitizado", conforme a CBS News.

Sobre o presídio

"Alligator Alcatraz" foi construída em tempo recorde. O centro de detenção foi erguido em apenas uma semana nos pântanos de Everglades, na Flórida, ao custo de US$ 450 milhões. Tem capacidade para até 5.000 imigrantes em tendas provisórias.

Instalação usa a natureza como barreira contra fugas. O local fica cercado por jacarés e pítons, considerados pelo governo uma "cerca natural" para impedir tentativas de fuga. A prisão está a cerca de 80 quilômetros de Miami, próxima ao resort de Donald Trump.

Construção enfrenta críticas ambientais e indígenas. Grupos como Amigos dos Everglades e a tribo indígena Miccosukee afirmam que o projeto viola leis ambientais e ocupa terras sagradas. O governo da Flórida diz que o impacto é "zero" e que as críticas são motivadas por oposição política à fiscalização migratória.