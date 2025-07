Sinner vence Alcaraz e conquista seu primeiro título em Wimbledon

O tenista italiano número um do mundo, Jannik Sinner, conquistou seu primeiro título de Wimbledon em Londres neste domingo (13), ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz, campeão das duas edições anteriores, com parciais de 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4 na final.

Sinner, que conquistou seu quarto título de Grand Slam, se vingou assim da recente final de Roland Garros disputada em junho, na qual o espanhol venceu de virada em cinco sets após ficar em desvantagem de 2 sets a 0.

Neste novo clássico do tênis moderno, Alcaraz, que venceu oito dos 13 duelos entre os dois e os últimos cinco, não conseguiu conquistar o terceiro título consecutivo em Wimbledon.

O espanhol de 22 anos perdeu sua primeira final de Grand Slam, tendo vencido suas cinco decisões anteriores: duas em Wimbledon, duas em Roland Garros e uma no US Open.

Sinner, que fará 24 anos em agosto, conquistou seu quarto título de Grand Slam, tendo vencido o Aberto da Austrália duas vezes e o US Open uma vez.

Na tribuna, assistiram ao triunfo de Sinner o Príncipe de Gales, William, herdeiro do trono britânico, juntamente com sua esposa Catherine, e dois dos três filhos do casal, George e Charlotte, além do Rei da Espanha, Felipe VI, e vários atores.

Alcaraz começou vencendo o primeiro set, apesar de ter cedido o saque no quinto game e ficar numa desvantagem de 3 a 2.

Mas o espanhol quebraria o saque do italiano no oitavo e décimo games, fechando o primeiro set em 6-4.

As coisas voltaram a dar errado para o espanhol no início do segundo set, quando ele perdeu o saque logo no primeiro game.

O italiano, que jogou com o braço direito enfaixado após a lesão no cotovelo sofrida nas oitavas de final contra o búlgaro Grigor Dimitrov, aproveitou essa vantagem para vencer o segundo set por 6-4.

O serviço do espanhol não estava encaixando, com baixa efetividade no primeiro saque e diversas duplas faltas.

De nada adiantou Alcaraz ser mais sóbrio que o adversário nos longos ralis.

A partida estava empatada, assim como a torcida, que se dividia em gritos de "Vamos Carlos" e "Forza Jan".

No terceiro set, Alcaraz continuou ineficaz nos primeiros saques, e Sinner levou a melhor em outro 6-4, após quebrar o saque de Alcaraz no nono game.

O espanhol, irritado, perdeu o saque novamente no terceiro game do quarto set, o que deu a Sinner uma vantagem de 2 a 1, em um set que o italiano acabaria fechando com outro 6-4.

