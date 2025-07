? Time Brasil (@timebrasil) July 13, 2025

Se no feminino o título ficou com Rayssa Leal, entre os homens o lugar mais alto do pódio foi ocupado pelo brasiliense Felipe Gustavo, que somou 27,1 pontos. Assim como na disputa feminina, no masculino o pódio também foi todo brasileiro, com Giovanni Vianna em segundo (27 pontos) e Gabryel Aguilar em terceiro (24,8 pontos).