Quase 30 pessoas morrem em ataques israelenses em Gaza enquanto negociações por cessar-fogo estão travadas

A Defesa Civil local relatou pelo menos 29 mortes em novos ataques israelenses na Faixa de Gaza na noite de sábado (12) e madrugada de domingo (13). As negociações indiretas de cessar-fogo entre Israel e o Hamas continuam paradas. As duas partes em conflito se acusam mutuamente de entravar as discussões, iniciadas em 6 de julho em Doha por meio de mediadores internacionais ? Catar, Egito e Estados Unidos.

A Defesa Civil relatou que pelo menos 27 palestinos, incluindo crianças, foram mortos em ataques israelenses na madrugada e no início da manhã de domingo (13), oito deles em ataques contra casas na Cidade de Gaza, no norte do enclave.

No campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território, 10 pessoas morreram em outro ataque, acrescentou a organização de primeiros socorros. Oito palestinos morreram no início da manhã perto de um ponto de distribuição de água potável, também em Nuseirat. Outros três morreram em um ataque ao campo de deslocados de Al-Mawassi no sul, afirmou.

O exército israelense, entrevistado pela AFP, afirmou estar investigando essas informações.

Todos os dias, a Defesa Civil relata mortes em bombardeios israelenses no território. Imagens da AFP mostram corpos, incluindo de crianças, sendo transportados para hospitais de Gaza quase diariamente. Mas dadas as restrições impostas à mídia por Israel, que está sitiando Gaza, e as dificuldades de acesso ao local, veículos de imprensa não podem verificar de forma independente os relatos e as alegações dos dois lados.

Negociações travadas

No sábado, uma fonte palestina próxima às negociações disse que o Hamas rejeitou "totalmente" um plano de cessar-fogo israelense que prevê a "manutenção de suas forças em mais de 40% de Gaza".

As negociações em Doha estão encontrando "obstáculos e dificuldades", disse a mesma fonte à AFP, questionando a "insistência de Israel" no plano. Segundo ela, o exército israelense está considerando a redistribuição de tropas por todo o território.

O objetivo de Israel é "aglomerar centenas de milhares de deslocados" no sul de Gaza, "em preparação para um deslocamento forçado da população para o Egito ou outros países", disse a mesma fonte.

Ajuda humanitária

Uma segunda fonte palestina, no entanto, relatou "progresso" em questões relacionadas à entrada de ajuda humanitária em Gaza e à troca de reféns por prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

"Israel demonstrou sua disposição de ser flexível nas negociações", retrucou uma autoridade israelense, enquanto a mídia local noticiava que um novo plano de retirada do exército poderia ser apresentado em Doha.

A autoridade acusou o Hamas de se recusar a "chegar a um acordo" e de travar "guerra psicológica com o objetivo de sabotar as negociações".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou os objetivos de seu país nos últimos dias: libertar os reféns ainda detidos, desarmar o Hamas e expulsá-lo de Gaza.

Em Tel Aviv, milhares de pessoas se reuniram, como fazem todos os sábados à noite, para exigir a devolução dos reféns. "A janela de oportunidade para trazer todos os reféns para casa está aberta por enquanto, mas não por muito tempo", disse o ex-refém libertado, Eli Sharabi.

(Com AFP)