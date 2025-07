PSG tenta encerrar temporada com chave de ouro vencendo o Chelsea na final do Mundial de Clubes

Após dominar a Europa, o PSG vai tentar estender seu domínio pelo mundo com uma vitória na primeira edição do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste domingo, no MetLife Stadium, em New Jersey, no estado de Nova York.

O PSG, entra em campo fortalecido por sua primeira vitória na Liga dos Campeões, e terá a oportunidade de fechar uma temporada perfeita com chave de ouro. Este seria o quinto título do clube, depois da Liga dos Campeões, do Campeonato francês, da Copa da França e do Troféu dos Campeões.

Tirando a derrota para o Botafogo na primeira fase por 1 a 0, ninguém resistiu ao clube parisiense, nem mesmo o Bayern de Munique, na semi-final, derrotado por 2 a 0. O PSG terminou o jogo com nove jogadores contra 11.

A final entre parisienses e Chelsea acontece em Nova York no MetLife Stadium, mas a França mobiliza um forte esquema de segurança em Paris para evitar os episódios de violência, como na final da Liga de Campeões, quando o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0.

De acordo, em comunicado, com a Secretaria de Segurança Pública de Paris, 11.500 agentes foram mobilizados, "principalmente nas proximidades da avenida Champs-Élysées". Além do jogo, na manhã de segunda-feira, será realizado no mesmo local o desfile militar da festa nacional, o 14 de julho, com a presença de autoridades internacionais.

Por isso, o esquema de segurança será implementado a partir de 19h (horário local, 14h em Brasília). Aglomerações serão proibidas na avenida, onde o tráfego será fechado.

Campeonato polêmico

A final do Mundial de Clubes marca também o fim de um campeonato polêmico. Entre o cansaço dos jogadores, o calor sufocante, a suspensão das partidas para evitar tempestades e o público às vezes muito modesto em alguns estádios, as dúvidas sobre a credibilidade e a relevância deste evento com 32 equipes não foram totalmente dissipadas.

Mas o campeonato permitiu à FIFA fortalecer sua presença nos Estados Unidos, um ano antes da Copa do Mundo que será organizado juntamente com México e Canadá."

(RFI e AFP)