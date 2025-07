Rússia, EUA: por que países estão pagando adolescentes para terem bebês

Em algumas partes da Rússia, alunas que engravidam estão recebendo mais de 100.000 rublos (cerca de R$ 7.000,00) para dar à luz e criar seus bebês.

Essa nova medida, introduzida nos últimos meses em dez regiões, faz parte da nova estratégia demográfica da Rússia, ampliando a política adotada em março de 2025, que se aplicava somente a mulheres adultas. Ela foi projetada para lidar com o drástico declínio na taxa de natalidade do país.

Em 2023 o número de nascimentos na Rússia por mulher foi de 1,41 - substancialmente abaixo de 2,05, que é o nível necessário para manter uma população em seu tamanho atual.

Pagar meninas adolescentes para terem filhos enquanto ainda estão na escola é controverso na Rússia. De acordo com uma pesquisa recente do Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia, 43% dos russos aprovam a política, enquanto 40% se opõem a ela. Mas isso indica a alta prioridade que o Estado dá ao aumento do número de crianças nascidas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considera uma grande população como um dos indicadores necessários de uma grande potência florescente, juntamente com o controle sobre um vasto (e crescente) território e um exército poderoso. Paradoxalmente, porém, seus esforços para aumentar o tamanho físico da Rússia, atacando a Ucrânia e anexando ilegalmente seu território, também foram desastrosos em termos de redução da população russa.

O número de soldados russos mortos na guerra chegou a 250.000, segundo algumas estimativas, enquanto a guerra provocou um êxodo de centenas de milhares de alguns dos russos mais instruídos. Muitos deles são jovens que fugiram do serviço militar e que poderiam ter sido os pais da próxima geração de cidadãos russos.

Mas, embora a situação demográfica da Rússia seja extrema, o declínio das taxas de natalidade é agora uma tendência global. Estima-se que, até 2050, mais de três quartos dos países do mundo terão taxas de fertilidade tão baixas que não serão capazes de sustentar suas populações.

Não é só a Rússia

Putin não é o único líder mundial a introduzir políticas destinadas a incentivar as mulheres a terem mais bebês. O governo de Viktor Orban, na Hungria, está oferecendo uma série de incentivos, como generosas isenções fiscais e hipotecas subsidiadas, para aqueles que têm três ou mais filhos.

A Polônia faz um pagamento mensal de 500 zloty (cerca de R$ 750,00) por criança para famílias com dois ou mais filhos. Mas há evidências de que isso não levou as mulheres polonesas de renda mais alta a ter mais filhos, pois elas poderiam ter que sacrificar ganhos mais altos e avanços na carreira para ter outro filho.

Nos Estados Unidos, Donald Trump está propondo pagar às mulheres US$ 5.000 (cerca de R$ 28.000,00) para ter um bebê, vinculado a um impulso mais amplo do movimento Maga, apoiado por Elon Musk e outros, para incentivar as mulheres a ter famílias maiores.

A reversão das tendências demográficas é complexa, pois os motivos que levam indivíduos e casais a se tornarem pais também são complexos. As preferências e aspirações pessoais, as crenças sobre sua capacidade de prover os filhos, bem como as normas sociais e os valores culturais e religiosos, tudo isso desempenha um papel nessas decisões.

Como resultado, o impacto das políticas "pronatalistas" tem sido misto. Nenhum país encontrou uma maneira fácil de reverter o declínio das taxas de natalidade.

Um país que está tentando lidar com o declínio populacional por meio de políticas, além de incentivar as mulheres a terem mais bebês, é a Espanha, que agora permite um caminho mais fácil para a cidadania dos migrantes, inclusive daqueles que entraram no país ilegalmente. O acolhimento de imigrantes por parte de Madri está sendo creditado ao seu atual boom econômico.

Procurando por tipos específicos de famílias

Mas os governos que adotam políticas pronatalistas tendem a se preocupar, não apenas com o aumento do número total de pessoas que vivem e trabalham em seus países, mas com o incentivo à reprodução de certos tipos de pessoas. Em outras palavras, muitas vezes há uma dimensão ideológica nessas práticas.

Os incentivos à gravidez, ao parto e às famílias numerosas geralmente são direcionados àqueles que o Estado considera seus cidadãos mais desejáveis. Essas pessoas podem ser cidadãos desejáveis devido à sua raça, etnia, idioma, religião, orientação sexual ou alguma outra identidade ou combinação de identidades.

Por exemplo, a tentativa espanhola de aumentar a população por meio do aumento da imigração oferece empregos principalmente aos falantes de espanhol de países católicos da América Latina, enquanto as oportunidades de permanecer no país ou de se mudar para ele não parecem ser estendidas aos migrantes da África. Enquanto isso, os incentivos da Hungria para as famílias estão disponíveis apenas para casais heterossexuais que ganham altas rendas.

A ênfase no aumento da proporção dos cidadãos mais desejáveis é o motivo pelo qual o governo Trump não vê contradição em pedir que mais bebês nasçam nos EUA, ao mesmo tempo em que ordena a prisão e deportação de centenas de supostos migrantes ilegais, tentando reverter a garantia constitucional da cidadania americana para qualquer pessoa nascida no país e até mesmo tentando retirar a cidadania de alguns americanos.

Que mães eles querem?

O sucesso ou o fracasso dos governos e das sociedades que promovem o pronatalismo depende de sua capacidade de persuadir as pessoas - e especialmente as mulheres - a abraçar a paternidade. Juntamente com incentivos financeiros e outras recompensas tangíveis por ter bebês, alguns estados oferecem elogios e reconhecimento para as mães de famílias numerosas.

A reintrodução da medalha da maternidade da era Stalin de Putin para mulheres com dez ou mais filhos é um exemplo. Às vezes, o reconhecimento vem da sociedade, como o atual fascínio americano pelas "trad wives" - mulheres que se tornam influenciadoras da mídia social ao darem as costas para suas carreiras em favor da criação de um grande número de filhos e de um estilo de vida socialmente conservador.

A imagem espelhada dessa celebração da maternidade é a crítica implícita ou explícita às mulheres que adiam o parto ou o rejeitam completamente. O parlamento da Rússia aprovou uma lei em 2024 para proibir a promoção da ausência de filhos, ou "propaganda sem filhos". Essa legislação se junta a outras medidas, como restrições a abortos em clínicas particulares, juntamente com a condenação pública de mulheres que optam por estudar na universidade e seguir carreiras em vez de priorizar o casamento e a criação dos filhos.

Os países mais prósperos do mundo estariam adotando a imigração se as políticas pronatalistas fossem orientadas apenas pela necessidade de garantir uma força de trabalho suficiente para sustentar a economia e a sociedade. Em vez disso, essas tentativas geralmente estão ligadas a esforços para restringir ou ditar as escolhas que os cidadãos - e especialmente as mulheres - fazem sobre suas vidas pessoais e para criar uma população dominada pelos tipos de pessoas que eles favorecem.

*Jennifer Mathers, professora sênior em política internacional na Universidade de Aberystwyth.

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.