No mundo automotivo, fabricantes muitas vezes fazem promessas ousadas - seja por estratégia de marketing, visão de futuro ou para se diferenciarem no mercado.

No entanto, nem sempre essas promessas são sustentáveis a longo prazo. Mudanças nas preferências do consumidor, baixa aceitação comercial ou mesmo pressões econômicas acabam forçando algumas marcas a reverem suas decisões.

A seguir, veja cinco casos emblemáticos em que montadoras prometeram algo... e depois voltaram atrás.

1 - JAC Motors e carros elétricos

JAC Motors já comercializou apenas veículos elétricos, como o SUV compacto iEV40 Imagem: Divulgação

A JAC Motors havia prometido vender apenas carros elétricos no Brasil, interrompendo a importação de veículos a combustão. No entanto, após vendas fracas e baixa aceitação de seus elétricos, voltou atrás em 2023 ao lançar a picape diesel Hunter. O modelo vendeu menos de 240 unidades em um ano, sinal de que a estratégia ainda enfrenta desafios.

2 - Volkswagen e motores refrigerados a ar

Fusca é o VW mais famoso com motor refrigerado a ar, mais fácil de manter, porém mais poluente Imagem: Divulgação

Durante décadas, a Volkswagen defendeu os motores refrigerados a ar, como nos modelos Fusca, Kombi e Brasília. I

Inclusive, fazia piada com os concorrentes que usavam motores a água. Porém, nos anos 1970, lançou o Passat com motor refrigerado a água, cedendo à evolução do mercado automotivo.

3 - Renault e airbag duplo de série

Renault Clio se destacou por ser um compacto de entrada equipado com airbag duplo de série Imagem: Divulgação

Ao iniciar a produção no Brasil, a Renault prometeu que todos os seus carros teriam airbag duplo de série, mesmo os modelos mais simples, como o Clio 1.0 e o Kangoo furgão.

No entanto, não conseguiu sustentar essa promessa por muito tempo e acabou removendo os airbags frontais dos modelos de entrada para reduzir custos.

4 - Peugeot e rejeição ao motor 1.0

Durante uma época, nos tempos do compacto 206, Peugeot não vendeu carros com motor 1.0 Imagem: Divulgação

A Peugeot, ao lançar o 206, usou inicialmente um motor 1.0 fornecido pela Renault. Depois rompeu a parceria e passou a adotar apenas motores 1.4, orgulhando-se de não ter mais veículos com propulsor de cilindrada de apenas um litro.

Essa decisão durou décadas, até que, há cerca de dois anos, a marca francesa voltou a oferecer motor 1.0 no Peugeot 208, agora fornecido pela Fiat (as duas marcas fazem parte do Grupo Stellantis).

5 - BMW e tração traseira

BMW X1 foi um dos primeiros modelos da marca alemã a trazer versões apenas com tração dianteira Imagem: Divulgação

A BMW sempre se orgulhou de usar tração traseira, mesmo em modelos pequenos como o Série 1. No entanto, percebeu que muitos clientes não davam importância a isso. Para se alinhar ao mercado e melhorar a eficiência e o espaço interno dos seus carros, passou a oferecer modelos com tração dianteira, como o novo Série 1 e o X1. Apesar das críticas de fãs, a mudança visou manter as vendas e a lucratividade.