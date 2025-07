Político alemão sênior espera mais negociações na disputa tarifária entre UE e Trump

ZURIQUE (Reuters) - Um político alemão sênior disse neste domingo que União Europeia e Washington poderiam negociar mais e adiar o aumento das tarifas de importação depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a guerra comercial ao ameaçar um aumento nas tarifas sobre o bloco.

"O jogo de pôquer das negociações entre a UE e os EUA está entrando em sua fase decisiva", disse à Reuters Juergen Hardt, vice-líder do grupo parlamentar conservador CDU/CSU do chanceler Friedrich Merz no Bundestag.

"Estou apostando que pelo menos um acordo parcial e um novo adiamento serão alcançados antes de 1º de agosto. Afinal de contas, as altas tarifas têm de ser pagas pelos cidadãos e empresas americanas e levam ao aumento dos preços e da inflação nos EUA", disse ele.

No sábado, Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da UE a partir de 1º de agosto, depois que semanas de negociações com os principais parceiros comerciais dos EUA não conseguiram chegar a um acordo comercial abrangente.

Originalmente, ele impôs uma tarifa de 20% sobre os produtos da UE em abril, mas isso foi suspenso por 90 dias e substituído por uma tarifa básica de 10%.

(Reportagem de Andreas Rinke)