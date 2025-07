Política de cotas mudou debate público no Brasil: 'Racismo era tabu'

A adoção da política de cotas pelas universidades brasileiras no início dos anos 2000 quebrou o tabu em torno do debate sobre raça e racismo no país. A análise é dos sociólogos Luiz Augusto Campos e Márcia Lima, organizadores do livro "O Impacto das Cotas", lançado na semana passada, que examina duas décadas de ações afirmativas no ensino superior público brasileiro.

O que aconteceu

Cotas mudaram a forma como o Brasil fala sobre o racismo, afirmam os autores. Antes, o tema era um tabu, e muitos acreditavam que o país vivia uma "democracia racial" ou um "paraíso da mestiçagem", diz Campos. Com as ações afirmativas, o debate ganhou força e passou a abordar de forma mais aberta o preconceito, a discriminação e a desigualdade, detalha o sociólogo, que é coordenador do Gemaa( Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa) e editor-chefe da revista Dados.

Ações afirmativas "refundam as universidades brasileiras", diz Márcia Lima. E também as alinham com seus princípios constitucionais, afirma a socióloga, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial do Afro Cebrap.

A gente tinha um sistema muito perverso, em que a maior parte da população financiava a reprodução de uma elite branca a partir de uma universidade pública gratuita. Com o sistema de cotas, a gente mitiga minimamente essa desigualdade. Márcia Lima, socióloga

Presença de pretos, pardos e indígenas no ensino superior público cresceu de 31,5% em 2001 para 52,4% em 2021. No mesmo período, a participação de estudantes das classes C, D e E também aumentou significativamente, passando de 19,3% para 50%, segundo dados da Pnad.

Em 2016, os 20% mais ricos ocupavam cerca de 35% das vagas nas universidades, enquanto os 60% mais pobres triplicaram sua presença. Em 1992, esse cenário era bem diferente, os ricos ocupavam mais de 70% das vagas e os pobres, apenas 10%. Os dados, da Pnad, mostram como o perfil socioeconômico do ensino superior mudou entre 1992 e 2019.

Os mais pobres saíram de um percentual muito baixo e foram para um percentual mais alto. Isso garantiu com que a maior parte das pessoas que financiam a universidade pública no Brasil pudesse finalmente entrar na Universidade Pública do Brasil. Então a gente considera que as mudanças socioeconômicas são até mais radicais do que as mudanças raciais Luiz Campos

Presença de grupos antes excluídos tem aproximado saberes ancestrais da ciência tradicional, mudando a forma como o saber é produzido, afirma Campos. As pesquisas também estão se tornando mais diversas, incluindo temas de interesse de toda a população, até mesmo nas ciências exatas, afirma o pesquisador.

Apesar do sucesso da política de cotas, a discriminação contra estudantes cotistas continua, destaca a socióloga Márcia Lima. A situação varia conforme a instituição, a região do país e o curso, diz. "Os cursos onde a presença negra era menor antes das cotas, são cursos onde a gente encontra mais desafios."

Os cotistas entram na universidade e pelas pesquisas qualitativas —que não estão no livro, mas que a gente já conduziu—, eles percebem a universidade como central na trajetória deles. Mas eles também percebem a universidade como um espaço de racismo que eles sofrem de colegas, de professores, etc. Então é preciso que a universidade se prepare também para receber os cotistas. A universidade tem que se modificar para incluir. Ela não pode achar que vai continuar operando do mesmo jeito elitista que sempre operou Luiz Campos

Desafios se estendem não somente à convivência entre os estudantes [cotistas e não cotistas], mas também à questão dos docentes nas universidades, conta Lima. "A gente tem muito pouco estudo sobre isso, mas nós somos professores universitários, o consórcio é feito por professores universitários e nós sabemos da resistência de muitos colegas a esse tipo de política".

Lei de cotas passaria por revisão em 2022, mas havia medo de que fosse extinta

Responsável pelo crescimento do número de cotistas nas universidades, a lei de cotas foi revisada em 2023. No entanto, em 2021, quando a política completou uma década, o meio acadêmico temia que o governo Bolsonaro não realizasse a revisão e tentasse extinguir a política. O medo era que fosse usada uma suposta brecha na lei, uma interpretação de que o texto teria validade limitada a dez anos. Em 2022, o STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu uma liminar garantindo a continuidade da política até que o governo realizasse a revisão, que só ocorreu no ano seguinte.

Durante o período de incerteza, em 2021, formou-se o CAA (Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas), que liderou o processo de avaliação da lei. O grupo foi criado para driblar a dificuldade de obter informações sobre as ações afirmativas. A ideia era coletar as informações para revisão da lei. O consórcio reuniu oito grupos de pesquisa ligados a sete universidades de diferentes regiões que já possuíam algum acesso aos dados, para fazer um balanço geral dos números. São esses números que Márcia Lima e Luiz Campos usam no livro.

Nova versão da Lei de Cotas foca em acesso e permanência de estudantes

Márcia Lima espera que, com a atualização da Lei de Cotas em 2023, a política se torne de fato mais inclusiva. A revisão trouxe avanços para ampliar o acesso e a permanência de cotistas nas universidades públicas.

Inclusão de estudantes quilombolas entre os beneficiários das cotas está entre as principais alterações. A mudança também atribui prioridade no auxílio estudantil para cotistas vulneráveis, revisão do critério de renda, recomendação de cotas na pós-graduação, avaliações periódicas com base em dados do IBGE e fortalecimento dos órgãos de acompanhamento com mais ministérios no comitê.

A revisão da lei também alterou a forma de ingresso dos cotistas nas universidades. Agora, eles concorrem primeiro às vagas da ampla concorrência e, só se não alcançarem a nota necessária, passam a disputar as vagas reservadas.

Cotistas têm desempenho e taxas de evasão parecidas com as dos não cotistas, segundo dados da UFRJ. O levantamento contraria a crítica de que teriam mais dificuldade nos estudos e maior evasão, o que prejudicaria a qualidade do ensino.