Novo 'Superman' arrecada US$122 mi nas bilheterias dos EUA e Canadá

LOS ANGELES (Reuters) - O novo filme do "Super-Homem" da Warner Bros arrecadou US$122 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá no fim de semana, uma forte estreia que deu início a uma nova era para os heróis dos quadrinhos da DC na tela grande.

O filme que apresenta David Corenswet como o Homem de Aço somou US$95 milhões nos mercados internacionais, totalizando US$217 milhões até domingo, informou a Warner Bros neste domingo.

"Superman" é uma reinicialização da franquia de filmes baseada no herói que estreou nos quadrinhos em 1938. O desempenho do filme é fundamental para o futuro da Warner Bros e de sua divisão DC Studios.

Apesar de contar com personagens icônicos, como Batman e Mulher Maravilha, a DC não conseguiu igualar o poder de bilheteria dos filmes de super-heróis da Marvel,, da Walt Disney.

O novo "Superman" foi escrito e dirigido por James Gunn, o cineasta conhecido pelos três filmes excêntricos de "Guardiões da Galáxia" para a Marvel. Gunn foi escolhido como co-CEO da DC Studios em 2022, ao lado do produtor Peter Safran, e anunciado como o herói que poderia trazer sucesso consistente aos seus projetos de cinema e TV.

(Reportagem de Lisa Richwine)