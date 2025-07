'Vovó do Tráfico' e dupla são presos com drogas em MG, diz polícia

Um trio, incluindo uma mulher de 74 anos conhecida como "Vovó do Tráfico", foi preso em flagrante ontem por suspeita de tráfico de drogas no bairro Vila Nova em Itabirinha, em Minas Gerais.

O que aconteceu

Prisão do trio ocorreu após denúncia anônima. O relato apontava que um homem de 60 anos, que saiu da cidade de Governador Valadares com destino a Itabirinha, estava transportando drogas em um automóvel. No carro estavam o homem, que conduzia o veículo e já era conhecido por envolvimento com o tráfico, a idosa —que a PM disse ser conhecida como "Vovó do Tráfico"—, e uma mulher de 39 anos.

Motorista iniciou a fuga e foi perseguido por quase 5 km, segundo a PM. Durante a ação, uma caixinha de óculos com uma "grande pedra de crack" e uma porção de cocaína foram jogados pela janela do automóvel. O homem só parou após colidir contra dois carros estacionados.

No automóvel foram encontrados R$ 439 em espécie e três telefones celulares. O trio detido foi colocado à disposição das autoridades e o automóvel usado na fuga foi apreendido.

A PM disse que a "Vovó do Tráfico" responde a processos por tráfico de entorpecentes e cumpre pena com uso de tornozeleira eletrônica. Ela também está com restrição domiciliar em razão da condenação, disse a corporação.

O UOL procurou a Polícia Civil de Minas Gerais para saber mais detalhes do caso. O texto será atualizado tão logo haja resposta. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela corporação, por isso, a reportagem não conseguiu procurar as defesas para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.